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«Всё будет жёстче»: Макрону предрекли новые протесты во Франции

Историк Осипов: Макрон столкнётся с новыми протестами из-за пенсионной реформы
12:17, 25 апреля 2022
«Всё будет жёстче»: Макрону предрекли новые протесты во Франции Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Эммануэль Макрон после победы на президентских выборах столкнётся с новыми протестами из-за намерения провести пенсионную реформу, заявил старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. А такие реформы во Франции всегда заканчивались перекрытыми улицами и забастовками, сообщил он изданию Lenta.ru.

В этот раз всё будет жёстче, потому что реформу придётся проводить в условиях экономического кризиса, снижения покупательной способности населения и неуверенности французов в завтрашнем дне. В этот раз это будут не «жёлтые жилеты», которые, скорее, самоорганизующийся процесс. В этот раз за это будут отвечать профсоюзы, которые очень сильны во Франции, которые резко негативно относятся к пенсионной реформе, — сказал Осипов.

При этом Макрон готов к недовольству и доведёт начатое до конца, считает историк. Он добавил, что переизбрали политика на пост президента ожидаемо, так как он единственный предлагает компромисс между крайне левыми и крайне правыми силами.

Что касается отношений Франции с Россией, то Макрон выступает за диалог, но с позиции Запада, отметил Осипов.

Вообще же протесты в Европе — отдельная часть культуры, даже будничная, рассказывал ранее блогер Илья Варламов. «Сегодня пожгли машины», затем привели улицы в порядок, и жизнь продолжается, описал он, как граждане выражают недовольство.

Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница Марин Ле Пен набрала во втором туре 41,45% голосов.

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