https://static.news.ru/photo/e0709eac-d93a-11e9-850a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

41% жителей Грузии считают, что распад СССР был плохим явлением. Текущий показатель на 2 п.п. превышает данные апрельского опроса.

Так, на вопрос «На ваш взгляд, развал Советского Союза был плохим или хорошим явлением для Грузии?» 49% ответили «хорошим», 10% сказали, что не знают, 41% — «плохим».

Больше всех негативно оценивают распад СССР люди старше 55 лет (56%), а меньше всех — молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет (30%).

Исследование проводил Национальный демократический институт международных отношений. В нём приняли участие более 2,13 тыс. человек.

Референдум о восстановлении независимости Грузии состоялся 31 марта 1991 года. «За» тогда проголосовало 98,93% участников. В итоге Грузия стала пятой из союзных республик, объявивших независимость ещё до августовских событий (ГКЧП). Входившие в её состав Абхазская и Южная Осетинская автономии выразили о желании остаться в составе СССР. После военного конфликта 2008 года эти регионы объявили о своей независимости.

Ранее News.ru писал, что грузинский парламент отказался поддержать резолюцию партии сторонников экс-президента Михаила Саакашвили «Европейская Грузия» о введении дополнительных санкций против Москвы. Документ предлагал властям страны обратиться к США и Евросоюзу с просьбой ввести против РФ новые ограничения из-за «оккупации исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».