Вся правда о ковиде: глава ВОЗ озвучил версию об «аварии» в лаборатории КНР Почему международные чиновники начали подыгрывать конспирологам в вопросе о происхождении пандемии?

Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

И все-таки пандемия COVID-19 произошла из-за «катастрофической аварии» в лаборатории в китайской Ухани — это признал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Правда, неофициально. Как утверждает британская газета Daily Mail, заявление было сделано им в частной беседе с одним из «высокопоставленных европейских политиков». Эта утечка ставит точку в длившемся более двух лет споре между чиновниками и конспирологами о причинах пандемии, унесшей 18 миллионов жизней. Судя по всему, сторонники лабораторного происхождения вируса могут праздновать победу. Что это означает для имиджа Китая и ВОЗ, выяснил NEWS.ru.

Гебрейесус, наконец, озвучил то, о чем с начала 2020 года постоянно говорили различные эксперты как в профессиональных кругах, так и «в народе»: вспышка новой коронавирусной инфекции в китайской Ухани (и первоначальный ответ властей на нее) выглядит слишком хорошо организованной, чтобы списать всё на естественные причины.

Официальная позиция ВОЗ по-прежнему заключается в том, что «все гипотезы о происхождении вируса SARS-CoV-2 имеют право на существование». Однако впервые глава организации лично высказался в поддержку версии, которую ранее с пеной у рта опровергали все официальные лица (в первую очередь, разумеется, в Китае), — о том, что пандемия вызвана халатностью (если не злым умыслом) конкретных людей.

Самой вероятной причиной вспышки коронавируса может быть катастрофический инцидент в лаборатории в Уханьском институте вирусологии в конце 2019 года, — передает слова Гебрейесуса его европейский собеседник.

При этом таблоид не раскрывает, с кем и при каких обстоятельствах откровенничал глава ВОЗ. Однако, по данным западных спецслужб, в уханьском институте действительно проводились исследования на летучих мышах, обитающих на расстоянии около 1500 км от Ухани. Якобы вирусологи отбирали у этих животных пробы коронавируса в пещерах, где летучие мыши гнездятся.

Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

По совокупности фактов спецслужбы, в первую очередь ЦРУ, пришли к выводу, что «нулевым» зараженным стал кто-то из этих исследователей, нарушивший технику безопасности при обращении с образцами коронавируса в своей лаборатории. Таких образцов, по утверждениям западной разведки, там хранилось около полутора тысяч.

Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео (сам прежде возглавлявший ЦРУ) неоднократно приводил разведданные о том, что многие сотрудники уханьского института заболели тем, что позднее получило название COVID-19, еще осенью 2019 года — то есть за несколько недель до того, как скрывать эту болезнь стало невозможным.

Помпео тогда выражал уверенность, что исследования коронавируса проводились в рамках создания Китаем биологического оружия (что, разумеется, отметалось в Пекине с порога).

Мы видим факты, что они (власти КНР. — NEWS.ru) высылают журналистов, пытающихся собирать информацию о коронавирусе, затыкают рты медицинским профессорам, запрещают любые сообщения на эту тему, — заявлял Помпео в мае 2020 года.

С самого начала пандемии, когда кто-либо из международных вирусологов или политиков заговаривал о том, что причиной вспышки заболевания может быть человеческий фактор, китайские власти с пеной у рта отвергали такую возможность, называя подобные подозрения «тотальной ложью, не имеющей никакого научного подтверждения».

Экспертам ВОЗ всё это время было сложно подтвердить либо опровергнуть любую из версий, поскольку до последнего у них не было научных (как того требуют в Пекине) доказательств, что SARS-CoV-2 может передаваться от животных к человеку.

Ранее, 9 июня, сам же Гебрейесус признавал во время официального брифинга, что ВОЗ до сих пор, спустя два с половиной года с начала пандемии, не обладает данными о том, каким образом коронавирус передался от летучих мышей людям. Такое понимание необходимо не только и не столько для того, чтобы повесить всех собак (в данном контексте — летучих мышей) на Китай, но и чтобы предотвращать вспышки подобных или еще более смертоносных инфекций в будущем.

Тем не менее глава ВОЗ впервые, пусть косвенно, но признал, что версия об утечке вируса из уханьской лаборатории не отвергается с порога как больные фантазии конспирологов.

Все гипотезы имеют право на существование до тех пор, пока у нас не будет доказательств, что та или иная теория беспочвенна. А для этого крайне необходимо, чтобы на научные исследования не оказывала влияния политика, — призвал гендиректор ВОЗ.

Обезопасить ученых от политического давления, по его мнению, можно через обмен данными вирусологических исследований и биоматериалами между всеми заинтересованными странами, включая Китай, на неправительственном уровне.

В 2021 году ВОЗ сформировала специальную рабочую группу SAGO с целью исследования новых патогенов. Эта группа в составе 27 человек пришла к выводу, что вирус SARS-CoV-2 с большой долей вероятности попал от летучих мышей к человеку не напрямую, а через посредничество какого-то третьего биологического вида, который является переносчиком инфекции в равной степени и для рукокрылых, и для человека. Группа также признала неспособность собрать доказательства того, что первоначальным источником коронавирусной инфекции была лаборатория в Ухани.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Но подобная компромиссная позиция вызвала критику теперь уже со стороны ряда стран, которые сочли её соглашательской и вызванной опасениями вызвать гнев Пекина. Среди стран, которые не готовы признать невиновность Китая в запуске пандемии, — США, Великобритания, Австралия и еще 11 стран.

SAGO со своим докладом оказалась между молотом и наковальней. В Пекине также назвали выводы группы «вводящими в заблуждение» и «сфабрикованными антикитайскими силами с политическими целями».

На деле Китай показывает пример сотрудничества и поддержки глобальных исследований происхождения COVID-19. КНР едва ли не единственная страна, неоднократно приглашавшая экспертов ВОЗ для проведения таких совместных исследований. И Китай — единственная страна, поделившаяся результатами исследований с ВОЗ, — говорится в статье «Женьминь жибао», опубликованной 16 июня.

Всё это выглядит так, как будто глава ВОЗ что-то знает, но по каким-то причинам не может это сообщать официально, предположила в разговоре с NEWS.ru главный редактор журнала «Здравоохранение России» Елена Бакеева.

Когда чиновник такого уровня, как Гебрейесус, хочет поделиться информацией, он не будет делать это через чье угодно посредничество, тем более какого-то политика, чье имя почему-то общественности неизвестно. Я лично с главой ВОЗ не знакома, однако есть ощущение, что его высказывания — это чья-то попытка подтолкнуть общественное мнение и экспертов в желательном для кого-то направлении. Елена Бакеева главный редактор журнала «Здравоохранение России»

Под нажимом со всех сторон Тедрос Гебрейесус в самом деле отыграл назад — мол, выводы SAGO являются неокончательными и ВОЗ начинает новую проверку причин возникновения пандемии (подтекст: которая, очевидно, должна доказать версию о китайской халатности).

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Тедрос Гебрейесус

Что бы ни было причиной первоначальной волны пандемии, коронавирус может воспользоваться ослаблением к нему внимания со стороны мирового сообщества и «воспрянуть духом» — причем там, где ранее борьба с ним велась максимально эффективно.

Подобные опасения возникли после того, как в понедельник в Израиле было зафиксировано 158 случаев заражения вариантом ВА.5 (почти двукратный прирост по сравнению с неделей ранее). Таким образом, израильтяне смогли пожить в свободном от пандемических ограничений состоянии всего два месяца (обязательное ношение масок было отменено там 24 апреля). Теперь Минздрав Израиля рассматривает возможность возвращения к масочному режиму.