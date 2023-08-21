ВСУ взрывают мосты на подступах к Купянску: новости СВО на вечер 21 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ начали подрыв мостов на подступах к Купянску. По словам журналиста, эти действия противника говорят об успехах ВС России красноречивее любой сводки. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Военкор Александр Коц, в свою очередь, сообщил о перекрытии ВС России движения транспорта по железнодорожным веткам, которые использовались для снабжения группировки ВСУ в районе Купянска. По словам Коца, украинские подразделения, лишившись возможности получать подкрепление и боеприпасы по железной дороге, делают это по земле.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», Синьковка рядом с Купянском уже перешла под контроль ВС РФ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец допустил, что ВСУ готовятся к сдаче Купянска. По его мнению, об этом говорит обязательная эвакуация детей, которая проводится еще в десятках местных населенных пунктов. При этом украинские военные приступили к минированию административных зданий, заявил Баранец со ссылкой на иностранных журналистов.

Минобороны РФ сообщило, что за сутки на Купянском, Запорожском, Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли ранеными и убитыми около 695 военнослужащих. Уничтожены пять украинских БМП, 12 боевых бронированных машин, артиллерийские установки Krab, AS-90 Braveheart, М109 Paladin, FH-70, «Нона-С», «Гвоздика», «Акация», «Мста-Б», Д-20, три гаубицы Д-30, две артиллерийские системы М777, два орудия M119, радиолокационная станция AN/TPQ-36, три РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также два 120-мм миномета.

Средства ПВО перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», сбиты 36 беспилотников и самолет Су-25 Воздушных сил Украины. В районе Омельника в Запорожской области ликвидирован склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Под Стельмаховкой в ЛНР поражен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны противника.

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Утром на подлете к Москве системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ. По данным Минобороны РФ, первый дрон был подавлен средствами РЭБ около 06:50 мск и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского городского округа. В 08:16 мск в районе Истры был обнаружен и сбит второй БПЛА, который, как рассказала главред RT Маргарита Симоньян, упал на соседней улице рядом с ее домом. В обоих случаях о разрушениях не сообщалось, сведений о пострадавших не поступало.

Telegram-канал SHOT писал, что в целях безопасности во всех аэропортах Москвы был временно введен план «Ковер». В результате около 50 самолетов, направлявшихся в столицу, перенаправили в другие города. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил о сбитых дронах президенту РФ Владимиру Путину.

Еще один дрон ВСУ был перехвачен утром 21 августа под Калугой. Как сообщил глава Калужской области Владислав Шапша, БПЛА сбили на территории Кировского района. Разрушений и пострадавших удалось избежать, указал Шапша.

Позже украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. Дрон обнаружили и уничтожили около 14:30 мск.

Поставка 61 истребителя F-16 позволит Украине обновить половину самолетов или удвоить парк авиации ВСУ, написал Forbes. Издание указало, что сейчас Воздушные силы Украины располагают советскими МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27. По данным журнала, с 24 февраля 2022 года ВСУ потеряли почти 70 самолетов, но восполнили всю утраченную авиацию благодаря военной помощи Запада. Как ожидается, к началу 2024-го Украина получит 42 самолета F-16A/B MLU от Нидерландов и еще 19 истребителей такой же модификации от Дании.

Тем временем Швеция пока не планирует поставлять Киеву свои истребители Gripen, сообщила The Guardian. По данным издания, шведские ВВС сейчас находятся не в том положении, чтобы передавать авиацию другим странам.

Политолог Андрей Кошкин предположил, что стягивание сил ВСУ на Ореховском направлении говорит о намерениях противника выйти на Запорожскую АЭС. По его мнению, Киев видит в этом возможность для ядерного шантажа России и Европы.

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24» о попытках ВСУ закрепиться на участке между Старомайорским и Урожайным на Южно-Донецком направлении, которое сейчас является самой горячей точкой. Он отметил, что оба населенных пункта, по сути, находятся в серой зоне. Врио главы ДНР рассказал, что противник несет серьезные потери, но Киев не считается с ними и перебрасывает дополнительные резервы для продолжения боев.

Пушилин также указал на желание Запада затянуть украинский конфликт, о чем, по его мнению, свидетельствуют обсуждения планируемых поставок истребителей F-16 в ряде стран. Его советник Ян Гагин усомнился в том, что самолеты будут поставлены на Украину. По его мнению, в таком случае российские силы ПВО ждет «славная охота» на истребители американской разработки.

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