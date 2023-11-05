ВСУ выпустили 15 крылатых ракет по Крыму: новости СВО на утро 5 ноября ВСУ ударили по заводу в Керчи крылатыми ракетами, поврежден корабль

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи, сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что средства ПВО сумели сбить 13 ракет. В результате атаки один из находившихся на заводе кораблей получил повреждения.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 4 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Бойцы группировки войск ВС России «Юг» сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой, сообщило со ссылкой на источник РИА Новости, опубликовавшее видео эпизода боя в ДНР. По словам собеседника агентства, неподвижная боевая машина была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

ВСУ пытались вытащить с передовой танк, который подожгли бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул боевую машину, затем к ней направились украинские военные на технике.

Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили „Ланцетом“ окончательно уничтожить танк, попытались попасть в боекомплект, но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден, — рассказал источник.

Кроме того, разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировала формирование Вооруженных сил Украины, бойцы которого предприняли попытку удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. В результате российские военные сумели сами закрепиться на позиции противника.

Российская группировка войск «Восток» сорвала ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов. По его словам, артиллерия отработала по противнику в районах Старомайорского и севернее Приютного.

Офицер добавил, что в результате контрбатарейной борьбы противник лишился буксируемой гаубицы Д-20 и пяти минометных расчетов. Российскими пилотами военной авиации, ракетчиками и артиллеристами были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений нескольких бригад ВСУ в ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили: станция РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, автомобильная техника и свыше 50 солдат.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота подбивают украинские танки. По данным канала, кадры сняты на северном фланге Артемовска в ДНР. Минобороны РФ пока не комментировало эту ситуацию.

Где гремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсон пять раз за сутки звучали мощные взрывы, сообщало украинское издание «Общественное». По его данным, воздушная тревога в районах Херсонской области не объявлялась. Других деталей издание не привело. В течение 4 ноября о взрывах в городе сообщали украинские СМИ и представители местного руководства.

В чем Арестович признался украинцам

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал в своем Telegram-канале о том, что обманывал сограждан, говоря о быстрой победе вооруженных сил страны над российской армией. По его словам, теперь он решил признаться в этом, чтобы дать украинцам возможность выжить. Он также отметил, что без изменения текущей государственной политики Киеву придется подписать аналог Минских соглашений.

Что в Британии думают о шансах Украины

Украина упустила шанс перехватить инициативу в конфликте с Россией, не добившись серьезных успехов в ходе своего контрнаступления, заявил отставной полковник британской армии Ричард Кемп. По его мнению, виновными в этом являются страны Запада, долго тянувшие с поставкой Киеву нужного вооружения.

Что Россия доказала всему миру

Украина пыталась убедить Запад в своей способности одержать верх над РФ на поле боя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, теперь Россия доказала всему миру, что это невозможно. Он отметил, что в отношениях РФ и Запада был «период романтизма». Москва рассчитывала, что сотрудничество будет гармоничным, взаимовыгодным и уважительным, со страной поделятся технологиями и все будут жить в мире. Однако оказалось, что так не бывает, а о Россию попытались вытереть ноги, добавил Песков.

Какой пуск выполнил подводный крейсер «Император Александр III»

Подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщило Минобороны РФ. Этот пуск был последним этапом программы государственных испытаний, его видео опубликовало РИА Новости.

Пуск «Булавы» прошел в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты вовремя достигли цели на полигоне. После пуска баллистической ракеты должно быть принято решение о приеме подлодки «Император Александр III» в состав ВМФ России.

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