ВСУ выбрали Харьков: ждать ли наступления после прорыва ВС РФ в Донбассе

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российские военные корреспонденты пишут, что подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) прорвали оборону ВСУ, наступая от Горловки к Торецку в Донецкой Народной Республике. Как подтвердили в Министерстве обороны РФ, войска нанесли поражение формированиям противника в некоторых районах ДНР. Что известно о последних успехах российской армии в зоне спецоперации, ждать ли масштабного наступления и почему так важно прорвать оборону ВСУ в Донбассе — в материале NEWS.ru.

Что известно о продвижении ВС РФ в ДНР

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что 18 июня продвижение ВС РФ в ДНР составило около двух километров. По данным ресурса, помимо участка между Горловкой и Торецком, российская армия добилась успехов и в других районах.

«После массированных ударов авиации и артиллерии бронегруппы начали штурмовые действия на пяти участках в направлениях Нью-Йорка, Северного/Кирово (выйдя к его окраинам), Южного и Александрополя», — добавили авторы канала.

19 июня Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что войска могли продвинуться на расстояние от трех до пяти километров. «И это на одном из старейших и хорошо укрепленных участков фронта», — говорится в публикации.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения российской группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах Торецка, Новгородского (Нью-Йорк), Евгеновки, Уманского, Воздвиженки и Камышевки в ДНР. В сообщении военного ведомства не уточнялось, насколько вперед продвинулись войска.

Военный эксперт и экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский напомнил в разговоре с NEWS.ru, что активные бои продолжаются на всех направлениях, но самого большого продвижения удалось добиться в ДНР, подтвердил NEWS.ru. Эксперт объяснил, почему ВС РФ смогли так продвинуться в ДНР. «Мобилизованные в ВСУ отступают в первую очередь. Если их не сдерживать, они начинают оставлять позиции. Сейчас, насколько я знаю, бежит большое количество дезертиров», — предположил он.

Фото: МО РФ

Что говорят на Украине о продвижении ВС РФ

Украинский военный паблик Deep State тоже подтверждает данные об успехах российской армии под Торецком. По информации канала, ВС РФ продвинулись со стороны бывшего КПП «Майорск» на окраине Горловки. В сообщении ресурса отмечается, что наступление шло в западном направлении — к селам Дружба и Северное.

Также украинские источники заявляют о броске подразделений РФ к восточной окраине поселка Кирово. Утверждается, что в этом районе российские войска заняли насосную станцию и участок железной дороги: «Продолжаются активные боевые действия и артиллерийские обстрелы».

На вечернем брифинге 18 июня Генеральный штаб ВСУ также сообщил об активизации ВС РФ на Торецком направлении. Ведомство заявило о пяти штурмовых операциях РФ в районах Нью-Йорка, Северного и Южного.

На каких еще направлениях наступают ВС РФ

Как пишут украинские Telegram-каналы, на участке от Райгородки до Нововодяного в ЛНР российская армия нарастила «ударный кулак» из 10 тысяч человек пехоты и 450 единиц техники, включая 200 артиллерийских систем. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Обозреватели издания «Страна» считают, что российские войска будут наступать на Сватовском направлении в сторону населенного пункта Боровая. «Россияне создали численное превосходство над ВСУ, а последние три недели враг прощупывает украинскую оборону, проводя непрерывные штурмы», — пишет СМИ.

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Два майора» сообщает о продолжении боев за Волчанск, которые не стихают с мая. Его авторы полагают, что именно на этом участке ВСУ намерены задействовать основные силы

Бердичевский считает такой сценарий правдоподобным. Он допустил, что попытки ВСУ удержать позиции под Харьковом привели к проблемам в Донбассе.

«Они пытались удержать населенные пункты в непосредственной близости от Харькова. Туда отправили резервы, которые снимали в том числе из Донецкой области. У Украины нет такого мобилизационного ресурса, как у России, поэтому Киев перекидывает боеспособные подразделения с места на место», — предположил собеседник.

Военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин напомнил NEWS.ru, что Волчанск — одна из важнейших точек для продвижения российской армии. Как считает эксперт, пока рано говорить о ключевой роли Харьковского направления.

«Если ВС РФ полностью будут контролировать Волчанск, то у них откроется хорошая возможность выйти в тыл противнику на Купянском участке фронта, где ВСУ еще удерживают левобережный плацдарм реки Оскол. Сам Купянск разделяется на восточную и западную части этой рекой, что делает его расположение удобным для наступления российской армии с севера», — объяснил он.

Какие города возьмут под контроль ВС РФ после прорыва обороны ВСУ

Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что успехи ВС РФ у Кирово и Торецка потенциально открывают им выход на Константиновку — город в Краматорском районе, где расположен крупный железнодорожный узел. Вместе со Славянском, Краматорском и Дружковкой он входит в так называемый пояс крепостей украинской обороны в ДНР.

Фото: МО РФ

«Выход к естественному рубежу в виде Клебан-Быкского водохранилища, к Константиновке и далее разрезает всю систему обороны противника в Донбассе на оперативном уровне с перспективой ударов во фланги группировок ВСУ в Часове Яре и на Донецком направлении. Это при благоприятном развитии событий», — пишет Котенок.

По мнению Бердичевского, украинская армия превращает Константиновку в мощный укрепрайон. Сейчас это, возможно, крупнейший опорный пункт ВСУ, допустил эксперт.

«Константиновку, как и Краматорск с Дружковкой, оборудуют по типу Авдеевки и Артемовска. Если в этом районе перережется активная трасса, для Украины это будет очень большой проблемой. Туда начнут подтягивать резервы, чтобы сохранить город. Киев там все уничтожит, как и в остальных взятых нами крупных населенных пунктах», — считает собеседник.

По мнению полковника Алехина, другой важной точкой является Часов Яр, за который также ведутся бои. «Это прямой путь к Днепропетровской области и к трассе, по которой идет рукав снабжения ВСУ. Если армия России подойдет к этой дороге, до которой осталось семь-восемь километров, и будет ее держать под огневым контролем, то у противника начнутся огромные проблемы», — предположил он.

Наступление ВС РФ или разведка боем

Алехин не исключил, что ВС РФ пока лишь проводят разведку боем в ДНР. По его мнению, все зависит от численности группировки войск на этом участке.

Фото: МО РФ

«Если фронт широкий, а в операции участвует значительное число войск, то это могут быть локальные наступательные действия тактического характера. Как правило, так описывают продвижение армии от 2 до 15 километров», — объяснил полковник.

Бердичевский также считает, что рано говорить о масштабном наступлении ВС РФ на данном направлении. По его мнению, до конца лета российской армии следует воспользоваться сложной ситуацией, в которой оказались ВСУ.

«Говорить о наступлении с теми силами, которые там задействованы, пока проблематично. Есть информация, что деморализованные подразделения ВСУ отходят, но расслабляться еще рано. На Украине идет массовая мобилизация — те, кого сейчас поймали там на улицах и кто пришел сам, проходят подготовку в лагерях. Предполагаю, что к августу украинцы попробуют контратаковать», — резюмировал эксперт.

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