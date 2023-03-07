ВСУ бегут из Артемовска малыми группами: новости СВО на утро 7 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Западные СМИ продолжают публиковать материалы, подтверждающие постепенный отход ВСУ из Артемовска (украинское название — Бахмут). Журналист французского AFP поговорил с украинским военнослужащим около Часова Яра, который расположен примерно в десяти километрах от Артемовска. Неназванный боец рассказал, что ВСУ в городе почти окружены и он скоро падет, поэтому украинские подразделения постепенно отступают на запасные позиции маленькими группами.

Такое заявление противоречит заявлениям официального Киева, который 6 марта был вынужден аж дважды заявлять, что Артемовск не будут сдавать и это позиция властей страны. О том, что такой позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский, ранее сообщило немецкое издание Bild. По его данным, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает вывести войска из города. На Банковой поспешили опровергнуть эту информацию, однако уже вечером советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны города Артемовска, объяснив это необходимостью истощить силы противника.

О последствиях сдачи города рассказал юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его мнению, города в ДНР, которые находятся вблизи Артемовска, могут принять на себя весь удар, если украинские части уйдут из этого населенного пункта. Он считает, что «весь ад» должен остаться в Артемовске.

При этом пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram-канале заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сообщил, что украинские военные формируют соединения вокруг Артемовска. По его мнению, эти группировки должны помешать российским штурмовым отрядам блокировать город. Пригожин указал на создание группировок в Славянске, Северске, Часовом Яре и Константиновке. Он считает, что новые подразделения ВСУ призваны блокировать бойцов ЧВК «Вагнер».

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Вагнеровцы тем временем помогают жителям Артемовска выбраться на подконтрольные России безопасные территории. Горожане, оказавшись в безопасности, начинают рассказывать о порядках, которые царили в Артемовске, занятом ВСУ. Так, трое эвакуированных из города мужчин отметили, что украинские военные часто стреляли по мирным жителям из пулеметов, причем без всяких причин. По их словам, стрельба по людям велась, даже когда они выходили из укрытий, чтобы набрать воды. В частности, 60-летний Владимир Шатунов заявил, что порядки в городе были хуже, чем при фашистах, поскольку украинские солдаты издевались над людьми.

О преступной природе действующей украинской власти заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на неудавшееся покушение на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По ее мнению, инцидент пополнил список «гнусных злодеяний» Киева против гражданских людей из медиасферы. Также дипломат предположила, что покушение организовали с молчаливого согласия кураторов Киева на Западе.

Украина тем временем расширила запрос к США по поводу военной помощи. В него включили кассетные авиационные боеприпасы МК-20. В Киеве собираются сбрасывать с дронов части этих бомб на российские силы. Официальные лица Украины в частном порядке пытаются призвать законодателей США «надавить» на Белый дом для получения таких боеприпасов. В Вашингтоне пока заявили, что не планируют поставлять Киеву истребители F-16, несмотря на приезд украинских военных летчиков.

Также стало известно о тяжелой ситуации для ВСУ в районе Авдеевки. Российский реактивный дивизион «Корса» отрезает части украинских войск от путей снабжения, чтобы вызвать дефицит снарядов и личного состава. По словам командира российского взвода, его подразделение, в частности, бьет по местам скопления резервов и пунктам постоянной дислокации и накоплениям бронетехники. Он уточнил, что из-за распутицы доставка боекомплекта украинским войскам идет только по твердому покрытию, поэтому важно взять контроль над всеми прилегающими к городу дорогами.