Украинские военные столкнулись с острой нехваткой снарядов WP: бойцы ВСУ столкнулись с резким дефицитом боеприпасов

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинским военнослужащим приходится реже производить обстрелы в зоне боевых действий из-за нехватки снарядов, сообщает The Washington Post. В публикации говорится, что бойцам ВСУ приходится искать неразорвавшиеся боеприпасы на местах сражений, чтобы позднее применить их против ВС России. При этом остатки патронов отдают подпольным мастерам, которые при помощи 3D-принтеров перерабатывают их и создают альтернативные снаряды.

По словам авторов, украинские военные стали реже открывать огонь, отдавая предпочтение военной технике, а не небольшим группам российских солдат, так как один промах равен одному потраченному впустую патрону. По данным аналитиков, ВСУ ежедневно выпускают около 7,7 тысяч артиллерийских снарядов, в то время как Россия производит выстрелов втрое больше.

Специалисты считают, что из-за столь чрезмерного использования боеприпасов они могут скоро закончиться. По их словам, снаряды советского образца давно стали дефицитными, и сейчас ВСУ стоит полагаться только на поддержку со стороны стран Запада.

Ранее страны Евросоюза утвердили трехступенчатый план по передаче Украине миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, на эти нужды будет выделено €2 млрд. Кроме того, Норвегия и 17 стран ЕС утвердили проект совместных закупок боеприпасов для дальнейшей передачи Киеву и для восстановления собственных запасов.