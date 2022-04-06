В ЛНР обвинили ВСУ в пятикратном обстреле территории за сутки

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинило Вооружённые силы Украины в пятикратном открытии огня по территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки. По данным СЦКК, в результате обстрелов один мирный житель ранен, передаёт «Интерфакс».

Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по двум населённым пунктам Республики (н. п. Первомайск, н. п. Донецкий), — говорится в сообщении.

Также в представительстве отметили, что в результате обстрелов населённого пункта Донецкий ранение получила мирная жительница, также были повреждены 11 жилых домов, урон нанесён трансформаторной подстанции.

Отмечается, что огнём ВСУ по Первомайску повредило четыре жилых дома и газопровод.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о том, что два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов было разрушено. По данным штаба, огонь вёлся из автоматического гранатомёта на станке, всего было выпущено 20 гранат.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что в жилой девятиэтажный дом по улице Пинтера во время ночного обстрела попал украинский снаряд, частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Позднее стало известно, что в результате обрушения кровли погиб один человек, ещё четверо пострадали. Также был госпитализирован ребёнок.