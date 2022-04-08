ВСУ совершили ракетный обстрел Новоайдара из комплексов «Точка-У»

Вооружённые силы Украины совершили обстрел посёлка Нововоайдар из ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщили в сводке Telegram-канала Народной милиции ЛНР. В НМ уточнили, что при ракетном обстреле населённого пункта «Точкой-У» погибла мирная жительница.

Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел с направления населённого пункта Северодонецк по населённому пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — сказано в сообщении.

Также в Telegram военной структуры уточнили, что в данный момент представители Луганской Народной Республики и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) проводят переговорный процесс.

9 апреля стало известно, что Вооружённые силы Украины за сутки трижды открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Обстрелам подверглись населённые пункты Донецкий, Калиново и Первомайск. В результате обстрелов в Калинове были повреждены три жилых дома, а в Первомайске — четыре.

Украинские националисты заложили бомбы в резервуарах с хлором на территории водоканала в Белогоровке Луганской области, заявил глава российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По его словам, члены нацбатальонов планируют устроить взрыв при подходе к городу бойцов Луганской Народной Республики. Он отметил, что подобные действия свидетельствуют о «бесчеловечном отношении к судьбам» граждан Украины. Мизинцев добавил, что такие провокации неприемлемы с точки зрения «норм морали» и «международного гуманитарного права».