ВСУ совершили попытку наступления под Херсоном Стремоусов: под Херсоном отражена попытка наступления украинских войск

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Херсонской области отражена попытка наступления украинских войск, но потеряли более 18 человек и четыре боевые бронированные машины, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он уточнил, что ВСУ пытались атаковать в районе села Брускинское в Херсонской области.

На Николаево-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное «наступление» в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ, нацисты были отброшены на исходные позиции, — написал Стремоусов.

Это не первая безуспешная попытка ВСУ небольшими группами прорвать линию обороны в Херсонской области. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что киевские власти стягивают группировку от 40 до 60 тысяч военных в районе Херсона. ВС РФ готовятся дать серьезный отпор. Пока официальных данных о подобном скоплении войск не было.

Ход и темпы проведения СВО на Украине не изменятся до конца 2022 года. Об этом ранее сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, это связано с длительной подготовкой и переброской мобилизованных на фронт. При этом он подчеркивает, что и у украинцев «закончился запал», а потому масштабного контрнаступления с их стороны можно не ждать.