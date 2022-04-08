ВСУ сдали российским военным новые танки под Харьковом

Украинские военные в Харьковской области сдали российским вооружённым силам абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что при освобождении населённого пункта Топольское танкисты подняли пушки вверх «и стрельбы никакой не было».

Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят, — рассказал командир танковой роты.

По его словам, задача была взять населённые пункты и обеспечить коридор для прохода российских войск на юг.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52. Лётчики в парах на малых высотах уничтожил и колонну бронированной техники ВСУ.

О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Министерство обороны РФ подчёркивает, что российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.