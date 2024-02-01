ВСУ сбежали с позиций под Угледаром: новости СВО на утро 1 февраля

Фото: МО Украины

Армия Украины покинула ряд позиций у села Приютного под Угледаром, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, бойцам ВСУ пришлось спасаться бегством, оставляя раненых.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 31 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Кимаковский уточнил, что контроль обстановки с воздуха показал: ВСУ не предпринимали попыток организовать эвакуацию раненых военнослужащих, передает ТАСС. Советник добавил, что большинство оставленных украинских бойцов погибли, поскольку не получили медпомощь.

Кроме того, военнослужащие российской группировки войск «Запад» ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский. По его словам, потери украинцев составили до 80 военнослужащих, танк, миномет, пункт боепитания, три пикапа, два беспилотника и два пункта управления БПЛА.

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожил буксируемую гаубицу М-777 производства США. Кроме того, мотострелки группировки успешно отразили две контратаки ВСУ, не потеряв позиций, а также во взаимодействии с артиллерией оттеснили штурмовые группы трех украинских механизированных бригад на западном и юго-западном направлениях.

Помимо этого, расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра на территории Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. В результате армия Украины потеряла до отделения пехоты. В ходе нанесения ударов были уничтожены взводный опорный пункт, два наблюдательных пункта и несколько легковых автомобилей с личным составом, уточнили в МО.

Как «Ветераны» действуют в Авдеевке

Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Он отметил успешную работу боевой группы «Ветераны», участвующей в боестолкновениях на этом участке фронта.

Путин уточнил, что «Ветераны» прорвали оборону украинских войск, вышли на окраины Авдеевки, находясь впереди основной массы российских войск. Он добавил, что эта группа взяла под контроль 19 домов и успешно их удерживает.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Какой положительный момент выявила СВО

Связанные со спецоперацией на Украине события и изменения внутри страны доказывают прочность фундамента российского общества, при этом «вся пена постепенно смывается», заявил Владимир Путин. Он указал на необходимость работать над укреплением российской культуры и языка, комментируя предложение сопредседателя его избирательного штаба Владимира Машкова о создании этнокультурного центра и фестиваля национальных культур.

Как ВСУ атаковали РФ

Накануне Вооруженные силы России отразили массированную атаку украинских военных на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, сбить удалось более шести ракет. Обломки повредили 12 строений, никто из мирных жителей не пострадал. В зданиях выбиты стекла, повреждены заборы, уточнил Развожаев.

В Министерстве обороны РФ при этом уточнили, что украинская армия атаковала Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет. По данным ведомства, 17 снарядов были уничтожены над Черным морем, еще три — над самим полуостровом.

Обломки украинских ракет упали на территории воинской части в районе н. п. Любимовка Республики Крым, — добавили в министерстве.

Кроме того, 31 января ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, украинские дроны-камикадзе сбросили два снаряда. В результате первого взрыва повреждения получили частное домовладение и гараж. Атакованы также были линии газо- и электроснабжения и мемориал. Информация о пострадавших не поступала.

Из какого оружия сбили Ил-76

Российский самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных, был сбит под Белгородом американской системой Patriot, заявил на встрече с доверенными лицами Владимир Путин. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. По его словам, Москва настаивает на проведении международного расследования.

Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Путин добавил, что в день трагического крушения Ил-76 было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины.

Фото: МО Украины

Станет ли РФ останавливать обмены пленными

Владимир Путин заявил, что Москва не будет останавливать обмены военнопленными с Киевом. Он добавил, что «нам своих ребят надо забирать».

Также глава государства сообщил, что не знает, зачем Вооруженные силы Украины сбили военный самолет Ил-76 со своими пленными на борту. Он предположил, что Киев таким образом попытался спровоцировать Москву на ответные действия. Также Путин добавил, что ВСУ могли случайно атаковать самолет, однако это «все равно преступление».

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины в ночь на 1 февраля, сообщало издание «Страна.ua». Подробности происшествия не приводились, местные власти ситуацию также не комментировали. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, объект инфраструктуры и предприятие получили повреждения в Днепропетровской области, заявил накануне глава местного областного совета Николай Лукашук. Он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Где должна быть ДМЗ на Украине

Демилитаризованная зона на Украине должна быть на безопасном удалении от мирных городов, заявил Владимир Путин. По его словам, нужно защитить гражданское население от обстрелов. Путин подчеркнул, что никто не забудет преступлений украинской власти, совершенных против российских граждан.

Почему увольнение Залужного было бы выгодно РФ

России выгодна отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, уход Залужного с поста еще больше осложнит отношения между властями США и украинским президентом Владимиром Зеленским, из-за чего военная помощь Киеву может сократиться.

Как отметил Царев, США поддерживают Залужного и могут применить в отношении Зеленского «жесткие меры». В итоге, по его мнению, управленческая система на Украине начнет рушиться, поскольку она завязана на американской помощи.

Что НАТО может приготовить для России

Новостями о крупнейших учениях НАТО и возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного Запад пытается отвлечь людей от поражения Украины в СВО, заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. Он допустил, что при этом западные страны могут готовить крупную провокацию против России.

По его словам, Запад сейчас «готовит какую-то грандиозную провокацию против нас». Поэтому, помимо учений НАТО, нужно отслеживать ситуацию на Дальнем Востоке, в Тихом океане и Арктике, подчеркнул Перенджиев.

Почему Украину не хотят принимать в НАТО

Нежелание руководства США и ФРГ принимать Украину в НАТО объясняется тем фактом, что эта страна находится в состоянии военного конфликта, рассказал политолог Малек Дудаков. По его словам, оптимальным для стран Запада был бы формат предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности.

Он добавил, что также ведутся разговоры о принятии Украины в Евросоюз, однако по окончании конфликта многое будет зависеть от состояния, в котором окажутся и Украина, и сами страны Альянса.

Кем стал Стрелков по мнению Надеждина

Потенциальный кандидат в президенты России Борис Надеждин назвал политзаключенным Игоря Стрелкова, приговоренного к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. Комментируя свое предвыборное обещание первым указом освободить всех политзаключенных, он признал, что это касается и экс-министра обороны ДНР. Надеждин добавил, что считает его преступником, но он должен отбывать наказание по другой статье.

Надеждин заявил, что не стал бы отдавать Стрелкова суду в Гааге, который приговорил его заочно к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Он подчеркнул, что считает себя русским патриотом и его ориентация — российская.

Я не говорю, что нужно ориентироваться на Запад. Я говорю, что нужно жить с ними в мире, — объяснил Надеждин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Стрелков (Гиркин)

В чем военкор Стешин заподозрил Надеждина

Собравший подписи для регистрации кандидатом на президентских выборах Борис Надеждин выступает против СВО и за переговоры с Киевом, отметил военкор Дмитрий Стешин. По его мнению, позиция Надеждина по украинскому конфликту является «обычным популизмом».

Военкор обратил внимание, что посты с поддержкой Надеждина появились во многих Telegram-каналах. По его словам, в публикациях сделан акцент на том, что это «новый лидер оппозиции» и «идеальный кандидат» для тех, кто не хочет голосовать за действующего главу государства Владимира Путина.

Стешин добавил, что многие коллеги отметили «общность текстов» в поддержку Надеждина. Сам же военкор считает, что в этих текстах есть некоторые отличия, но во всех них «отрабатывается» несколько основных тезисов. По его мнению, Надеждин позиционируется как представитель оппозиции, который устроит всех недовольных действующим руководством страны, при этом он имеет ряд преимуществ перед оппозиционером Алексеем Навальным, поскольку «вроде как не успел запятнать себя одиозными высказываниями и грязными делишками».

Какая позиция у Надеждина по переговорам с Киевом

Прежде чем встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, необходимо провести беседу с западными политиками, заявил Борис Надеждин. По его словам, нужно было бы побеседовать с Дональдом Трампом, который может стать новым президентом США, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Они бы послали Украине сигналы, что мир важнее. <...> Предварительно нужно договориться со спонсорами Украины, — заявил Надеждин.

По его словам, после этого будет необходимо спросить жителей новых регионов России, хотят ли они оставаться с РФ. Все это произойдет после подписания соглашения о прекращении огня, уточнил Надеждин.

При этом политик заявил, что не собирается «все сдавать». Если люди на какой-то территории выберут быть с Украиной, то «возникнет новая проблема». По словам Надеждина, в этом случае придется убеждать правительство менять Конституцию.

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