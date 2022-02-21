ВСУ прекратили обстрелы Донецка и Луганска после признания республик

Украинские военные прекратили обстрелы территорий ЛНР и ДНР после признания Россией независимости донбасских республик. На данный момент в Донецке и Луганске установилась полная тишина, приводит слова местных жителей РЕН ТВ.

Обстрелы прекратились сразу же после подписания российским президентом Владимиром Путиным указов о независимости и суверенитете ЛНР и ДНР. В тексте документов содержится положение о том, что безопасность республик на первое время будут обеспечивать миротворцы. Из договоров следует, что Россия заключит отдельные соглашения с ЛНР и ДНР о военном сотрудничестве, совместных усилиях по охране границ и двойном гражданстве.

Одним из главных положений документов является совместная оборона. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга, предполагают совместную охрану границ Донбасса. Документы заключены сроком на 10 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны силами военнослужащих обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Такое решение принято на основании обращений к Москве лидеров республик, говорится в указах президента.