ВСУ предрекли большие проблемы с БПЛА в случае потери Харькова Полковник Алехин: в случае потери Харькова ВСУ лишатся комплектующих для БПЛА

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Вооруженные силы Украины ждут большие проблемы, если они потеряют Харьков, сказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, в этом городе сосредоточено производство беспилотных летательных аппаратов для украинской армии.

Все комплектующие украинских дронов производятся и на промышленных предприятиях, и в кустарных условиях в Харькове. Там все заточено на производство и сборку БПЛА самолетного типа и на ремонт техники, — рассказал он.

Вечером 29 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нескольким населенным пунктам региона. По его словам, под обстрелом оказались хутор Стадников, город Шебекино и Новая Таволжанка. В Стадникове пострадала местная жительница — она получила осколочное ранение височной области. Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу, уточнил чиновник. В остальных населенных пунктах зафиксирован материальный ущерб, в том числе пострадала жилая застройка.

Геннадий Алехин назвал украинские удары по мирным жителям России безумием с военной точки зрения. По его мнению, Киеву стоило найти другое применение для техники и боеприпасов.