ВСУ потеряли Новомихайловку: новости СВО на утро 21 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил об окончании многомесячного штурма в Новомихайловке. По данным канала, поселок, открывающий фланг угледарской группировки Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, был взят 155-й бригадой морской пехоты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 20 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о штурме Новомихайловки

По информации канала, накануне шла зачистка последних домов на окраине Новомихайловки на предмет мин и других «сюрпризов» ВСУ. Telegram-канал отметил, что в тяжелейшем штурме Новомихайловки кроме 155-й бригады принимали участие 1472-й полк 68-го армейского корпуса, 39-я бригада, 57-й полк и другие части 20-й дивизии, спецназ ВВО, ОБТФ «Каскад».

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

За последнее время Вооруженные силы России уничтожили несколько истребителей и систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины С-300, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, украинские истребители вылетали с авиабазы под Днепропетровском.

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что российские силы выдавливают бойцов ВСУ из леса вокруг Часова Яра. Отмечается, что дивизии Воздушно-десантных войск РФ продолжают улучшать тактическое положение на переднем плане. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По данным канала, тяжелые бои ведутся севернее от железной дороги до Богдановки. На южном направлении российские военные пытаются выровнять фронт и выйти к водному каналу.

Кроме того, уточняется, что ВСУ начали применять в Артемовске тактическую авиацию с французскими управляемыми бомбами. Также город блокируют с юга и со стороны дороги Часов Яр — Красное. Как пишет «Архангел спецназа», визит президента Украины Владимира Зеленского на один из командных пунктов 41-й ОМБр доказывает, что ВСУ не собираются оставлять Артемовск без боя.

Фото: МО РФ

Где гремели взрывы

Несколько взрывов раздалось в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Воздушная тревога в контролируемых ВСУ районах Херсонской области не объявлялась. Официальные власти ситуацию не комментировали, детали случившегося неизвестны. Также взрыв произошел в Харькове.

Подробности о взрыве в Харькове не приводятся. Власти города случившееся не комментировали. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Как ВСУ атаковали РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины вечером 20 апреля вновь обстреляли поселок Теткино. По его данным, никто не пострадал. Повреждения получили 11 домовладений и личный легковой автомобиль.

Минобороны России сообщило об уничтожении над Тульской и Московской областями двух украинских малоразмерных воздушных шаров (МВШ). Их атаку пресекли средства противовоздушной обороны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сколько уничтожено танков Abrams

Вооруженные силы Украины за два месяца потеряли пять американских танков Abrams в зоне специальной военной операции России, сообщает высокопоставленный источник в США. По данным австрийского полковника Маркуса Рейснера, еще три боевые машины, которые Пентагон отправил Киеву прошлой осенью, получили средние повреждения.

Важным средством поражения танков Abrams стали сравнительно дешевые российские беспилотники. Как подчеркнули журналисты, дроны могут стоить около $500, что не сравнится с ценой одной боевой машины — $10 млн. При этом за все время спецоперации большинство потерь ВСУ относится к машинам советской эпохи и украинского производства. В частности, около 140 выведенных из строя танков были переданы на Украину странами НАТО, например 30 немецких Leopard.

Кто развалил ВПК Украины

Развал военно-промышленного комплекса Украины связан с тотальным казнокрадством в стране, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, причина краха ВПК также кроется в решении президента Владимира Зеленского отдать управление «Укроборонпромом» иностранным союзникам.

Депутат добавил, что американские корпорации, в том числе управляемые Джорджем Соросом, «оперативно расчленили» концерн «Укроборонпром», упразднили некоторые активы, а также передали в частное пользование ряд предприятий. Он отметил, что в России даже в сложные периоды не избавлялись от научно-исследовательских организаций. Более того, в годы после перестройки множество российских предприятий, наоборот, нарастили свой потенциал, считает парламентарий.

Сколько участников СВО получило психологическую помощь

Министерство здравоохранения РФ впервые раскрыло статистику психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Согласно отчету ведомства, с июня по декабрь 2023 года к специалистам обратились 18 604 человека. Организацией такой поддержки занимается фонд «Защитники Отечества».

Российским регионам было поручено открыть психотерапевтические кабинеты, которые принимают военнослужащих за счет средств ОМС. Сначала медицинский психолог должен проводить «экспресс-диагностику», и уже при выявлении признаков каких-либо расстройств пациент попадает к врачу-психотерапевту или к врачу-психиатру.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Затем участников СВО или членов их семей могут направить в общепсихиатрическое отделение больницы или в психиатрический дневной стационар. По данным Минздрава, таких пациентов было около 26%.

Из 18 604 обратившихся за помощью 10 тысяч относятся к категории основных получателей помощи фонда «Защитники Отечества». В их число входят уволенные из зоны СВО военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 года, а также члены семей погибших в ходе СВО.

В чем признался Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта. По его словам, несмотря на это, «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается».

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