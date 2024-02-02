ВСУ потеряли много техники у Купянска: новости СВО на утро 2 февраля

Фото: МО Украины

Расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ1» российской группировки войск «Запад» уничтожил восемь единиц техники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что огонь самоходки корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 1 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в районе Артемовска

Операторы беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки «Юг» путем сброса гранат уничтожили группу украинской пехоты на западе от Артемовска в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что подобным образом ежедневно ликвидируют десятки украинских бойцов и несколько единиц техники.

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком в ночь на 2 февраля, сообщало агентство «РБК-Украина». Подробности происшествий не приводились, местные власти ситуацию также не комментировали. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях страны.

В чем нуждаются ВСУ по мнению Залужного

Украинские государственные институты не обладают нужным инструментарием для повышения укомплектованности армии без «непопулярных мер», такое мнение выразил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. При этом не указал, о каких именно мерах идет речь. По его словам, Киеву пора признать значительное преимущество Москвы в мобилизации людских ресурсов.

Также в числе проблем, мешающих успехам на поле боя, Залужный назвал несовершенство нормативно-правовой базы и «частичную монополизацию» оборонной промышленности, которые приводят к «узким местам» в производстве боеприпасов и усиливают зависимость ВСУ от поставок со стороны западных партнеров.

Кроме того, главком отметил, что в 2024 году Украине необходимо создать новую систему обеспечения вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Для этого должно хватить пяти месяцев, считает Залужный. Еще два фактора усиления армии заключаются в разработке новой философии ведения боя и обучении солдат, добавил он.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Где может произойти весеннее наступление ВСУ

Анонсированное на Украине новое весеннее контрнаступление, скорее всего, ограничится одним районом, считает военный эксперт доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Он усомнился в наличии у украинской армии необходимых для масштабной кампании ресурсов.

По его словам, если эта операция и произойдет, то она точно не приведет к выходу ВСУ к границам России или на территорию Крыма. На Украине не хватит ни людских, ни технических ресурсов на масштабные наступательные военные действия, подчеркнул эксперт.

К чему офицер ВСУ призвал Киев

Властям Украины следует опубликовать реальные данные о потерях свои вооруженных сил, заявил специалист по разработке беспилотных летательных аппаратов, офицер ВСУ Юрий Касьянов. По его мнению, «шок от потерь» заставит украинцев активнее помогать фронту.

Что Залужный ответил Зеленскому на предложение уволиться

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе разговора с президентом страны Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения на поле боя маловероятно, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник. По словам последнего, в ходе разговора 29 января глава государства предположил, что смена военного руководства поможет освежить обстановку в ситуации, когда население устало от боевых действий, а помощь западных партнеров замедлилась.

Генерал не был рассержен. <...> Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно, — говорится в материале, в котором также указано, что Зеленский внимательно слушал главкома.

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press Владимир Зеленский

Чем опасно для РФ назначение Буданова главкомом ВСУ

Назначение главы разведки Украины Кирилла Буданова на пост главнокомандующего ВСУ ничего хорошего для России не несет, заявил NEWS.ru экс-спикер парламента ДНР политолог Андрей Пургин. По его словам, в этом случае возрастут риски терактов в РФ, усилятся обстрелы подстанций, вокзалов.

Как заявил Пургин, назначение Буданова главкомом будет означать переход Киева к открытой политике нацизма, убийства мирного населения, поскольку сейчас украинские власти его пытаются маскировать под «западные ценности». Собеседник считает, что, к примеру, удары по рынкам в Донецке — дело рук главы ГУР.

Какую военную форму получили украинки

Женщины, служащие в Вооруженных силах Украины, получили военную форму, созданную с учетом антропометрических особенностей женского тела, сообщило Министерство обороны страны. По словам заместителя главы ведомства Натальи Калмыковой, внедрение спецодежды стало результатом большой и долгой работы огромного количества людей.

Замминистра добавила, что подобные изменения являются важным шагом. В украинской армии несут службу десятки тысяч женщин, добавила она. Вместе с тем Калмыкова выразила надежду, что в будущем их число будет только увеличиваться.

В чем Шольц обвинил ЕС

Многие страны Евросоюза недостаточно делают для поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германия не может справиться с военной помощью Киева в одиночку. Также канцлер приветствовал решение о выделении Украине €50 млрд, отметив, что это является «хорошим сигналом для США».

Как повлияли на решение Орбана по Украине

Лидеры стран ЕС на саммите «кнутом» уговорили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на передачу Украине €50 млрд, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, участники саммита понимали, что Орбан был намерен что-то выторговать для Будапешта, однако вместо «пряников» он получил «жесткие переговоры».

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