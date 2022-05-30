ВСУ потеряли 70 бойцов при попытке прорыва под Херсоном

Фото Gilles Bader / Global Look Press

Боевики ВСУ попытались прорвать линию обороны в Херсонской области, но у них ничего не вышло, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова. В итоге в поле погибли более 70 украинских военных.

Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, — сказал он.

По его словам, в результате первой попытки прорыва линии обороны между Николаевской и Херсонской областями ВСУ потеряли около 200 человек и 20 единиц техники. Солдат просто гонят на убой, все усилия украинских боевиков — бесполезны.

Иностранные наемники, приехавшие повоевать на стороне Украины, пожаловались на киевские власти: оказывается, им выдают плохое обмундирование и снаряжение, сообщила накануне американская газета The Washington Post. Они возмутились, что ВСУ несут большие потери. При этом сами наёмники нередко симулируют травмы и намеренно ломают своё оружие, чтобы не воевать.