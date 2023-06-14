Украинские военные пытались прорваться в село Каменское Запорожской области, сообщил в беседе с ТАСС командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али. По его словам, бойцы ВСУ были отброшены российскими войсками с большими потерями. Населенный пункт продолжает находиться под контролем ВС РФ.

В среду была попытка прорыва ВСУ на окраине села Каменское Васильевского района Запорожской области. <...> В результате боя наши бойцы подбили один танк украинских боевиков, а взвод пехоты был отброшен с большими потерями, — сказал собеседник агентства.