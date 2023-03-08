ВСУ попытались прорвать оборону в ЛНР: новости СВО на утро 8 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: IMAGO/Global Look Press

ЗРК Patriot

8 марта командир зенитной батареи с позывным Звезда сообщил об отбитой атаке ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР: военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку прорыва. По словам зенитчика, при отходе российских военных противник обстрелял их из минометов. Также боец, пользуясь моментом, прямо с передовой поздравил женщин с Международным женским днем, пожелав им счастья. По данным Минобороны РФ, за последние пять дней на Краснолиманском направлении Украина потеряла около 850 военнослужащих. В свою очередь стрелок-зенитчик с позывным Милага рассказал об уничтожении в ЛНР украинского беспилотника «Лелека-100». По его словам, БПЛА был обнаружен на расстоянии 1,5 км от позиций на западном направлении.

До этого, 7 марта, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон по телефону обсудили оказание помощи Киеву и «навязывание издержек» Москве за военную операцию. В тот же день главком ВСУ Валерий Залужный встретился с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, а также главой Генерального штаба Войска польского и начальником Генштаба Великобритании. Военные обсудили новые поставки вооружения Украине, Залужный также проинформировал коллег о ситуации на фронте, в том числе в Артемовске.

Также 7 марта в бою под Артемовском погиб один известных бойцов ВСУ Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. Он один из лидеров «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), в декабре 2021-го президент Украины Владимир Зеленский присвоил военному звание Героя Украины. Политик объяснил свое решение продолжать оборону Артемовска тем, что в случае взятия города российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. ВС РФ могут пойти на Краматорск и на Славянск, считает Зеленский.

Фото: president.gov Владимир Зеленский

Что касается оружия для Украины, то заметное заявление сделала глава МИД Франции Катрин Колонна. Она считает, что партнеры Украины должны оказать ей «массовую и быструю» военную помощь. Это поможет Киеву не только выстоять, но и начать контрнаступление, отметила она. Колонна указала на новые боеприпасы и системы противовоздушной обороны, которые Украине в настоящее время требуются больше всего.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ США и их союзников от противодействия РФ на Украине привел бы к более крупным потерям американской стороны, в том числе к гибели американцев. Кирби задался вопросом, что может произойти в том случае, если Вашингтон и его союзники и партнеры «прекратят поддержку Украины на поле боя» и цели СВО будут выполнены.

Россия и Украина 7 марта провели обмен пленными. В Минобороны РФ сообщили, что удалось вернуть 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные поедут в Москву для прохождения лечения. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пояснила, что Киев вместо ранее достигнутой договоренности по обмену военнослужащими 160 на 160 согласился обменять лишь 90 человек. Новостью о возвращении домой пленных с украинской стороны поделился глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, удалось вернуть 130 украинцев, в том числе 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — из «Азовстали».