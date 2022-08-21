Глава ВГА Леонтьев: ВСУ попытались нанести удар по Каховской ГЭС

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Каховская ГЭС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что Вооруженные силы Украины в воскресенье предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Он добавил, что были предприняты попытки ударить по Каховской ГЭС, в ходе обстрелов разрушений не зафиксировано, пишет ТАСС.

Работала система ПВО, штук 15 взрывов наверное. Но сбивали в небе. Над Днепром, за Днепром. ПВО работала очень мощно. На Каховскую ГЭС, на Новую Каховку все летело, — рассказал Леонтьев.

После установления контроля над областью российскими военными ВСУ усилили обстрелы гражданских объектов в населенных пунктах региона, утверждают в ВГА.

Минобороны России ранее сообщило о подразделении Воздушно-десантных войск РФ, которое в ходе спецоперации взяло в плен разведывательную группу ВСУ. Отмечается, что российские десантники захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую позже угодили украинские солдаты. В ведомстве добавили, что группа разведчиков ВСУ передвигались на бронированном автомобиле. С помощью БМД-4М российские военные также уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.