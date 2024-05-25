ВСУ попали в ловушку в Волчанске: новости СВО на утро 25 мая

Фото: МО Украины

Бойцы ВСУ в Волчанске оказались отрезаны от основных подразделений армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Аналитик выразил мнение, что украинские военные оказались в западне.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 24 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Меркурис добавил, что на данном участке СВО проходят интенсивные бои, а украинские позиции регулярно подвергаются массированным обстрелам со стороны ВС РФ. По его словам, по этой причине ВСУ не успевают пополнять личный состав. Помимо этого, Меркурис выразил мнение, что воздушное доминирование России позволит в ближайшее время заполнить эту территорию дронами.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсировал сокращение штата на 60%. В военном ведомстве уточнили, что освобожденные служащие отправятся на фронт.

ВСУ могут попытаться отвлечь внимание России от Харьковского направления, устроив провокации в Запорожье или под Херсоном, допустил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что возможны «волчьи укусы» на границах с Россией. При этом он уточнил, что это вряд ли отвлечет Вооруженные силы России от Харьковской области.

Эксперт добавил, что, скорее всего, украинская армия побоится «сунуться» на границу с Курской или Брянской областями. Он предположил, что там ВС России создали непреодолимый оборонительный рубеж. По его словам, территории защищают и пограничники, и волонтеры, и военные, готовые в любой момент отразить нападение.

ВСУ перебрасывают резервы со всей Украины в Харьковскую область для подготовки контрудара, также заявил Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он предположил, что украинская армия могла срочно отправить даже те подразделения, которые находились в Киеве. По его мнению, резервы перебрасывают также с Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений.

Матвийчук считает, что контрудар ВСУ навряд ли будет удачным. Он предположил, что им не удастся завоевать огневое превосходство на земле и в воздухе. Эксперт добавил, что у ВСУ хорошо развиты только беспилотники, но они ничем не лучше российских дронов.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли село Поповка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. Повреждения в результате прямого попадания снаряда получили один частный дом и линия электропередачи. В результате без света остались жители шести населенных пунктов. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, уточнил он.

ВСУ 24 мая неоднократно открывали огонь по Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, армия Украины применяла БПЛА, никто из мирных жителей не пострадал.

Он добавил, что украинские дроны сбросили взрывчатку возле села Сергеевка, Олешни и хутора Красный Пахарь. Кроме того, в Елизаветовке в результате атаки беспилотника повреждения получила сельскохозяйственная техника. Также, уточнил Смирнов, средства РЭБ ликвидировали украинские дроны недалеко от Хомутовки, Гордеевки, Волфино, Горналя, Николаево-Дарьино и Богословки.

Где гремели взрывы на Украине

Повторные взрывы произошли в Харькове, сообщил глава местной областной администрации Олег Синегубов. Он призвал горожан не покидать укрытия. Также о серии взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В городе действовала воздушная тревога.

Фото: МЧС Украины

Что будет со взятым в плен наемником из Франции

Москва готова начать переговоры по поводу взятого в плен наемника из Франции, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Как он отметил, для этого сначала нужно вылечить французского офицера.

Карасин добавил, что только после лечения тяжелораненого француза можно будет начинать разговор о его обмене. Кроме того, это вновь доказывает, что на стороне Украины воюют иностранные наемники, в том числе из стран НАТО, заключил сенатор.

Готова ли РФ к переговорам по Украине

Россия готова вернуться к переговорам с украинской стороной, заявил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава государства Владимир Путин. По его словам, диалог может быть продолжен на основе уже достигнутых договоренностей. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной Россия должна понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов.

Кроме того, российский лидер высказался о договоренностях, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. По словам Путина, они устраивали и Киев, и Москву.

Россия готова к переговорам по Украине, но только для того, чтобы достичь цели в рамках специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал публикацию Reuters о том, что Владимир Путин якобы готов к переговорам при фиксации границ по сложившейся на сегодняшний день линии фронта.

При этом Запад не заинтересован в переговорах Украины с Россией, союзники считают, что важнее дать Киеву возможность стабилизировать ситуацию на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Легитимен ли сейчас президент Зеленский

Владимир Путин заявил, что РФ исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского на посту главы государства подошла к концу. Российский лидер, говоря о переговорах с Украиной, отметил, что вопрос об этом отнюдь не праздный.

Согласно украинскому законодательству, срок полномочий Зеленского на президентском посту истек 20 мая, однако на Украине не были проведены выборы главы государства. Их отменили, обосновав это действующим военным положением в стране, а также продолжением всеобщей мобилизации. Сам Зеленский указывал, что сейчас несвоевременно проводить выборные мероприятия.

У президента Украины Владимира Зеленского истек срок полномочий, поэтому РФ нет смысла говорить с ним об урегулировании конфликта, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru. По словам политика, в связи с текущими обстоятельствами все его приказы теперь незаконны, поэтому самозванца надо «гнать поганой метлой».

Политик вместе с тем отметил, что на Западе очень любят говорить о поддержке демократии и ругать «диктаторов». Теперь, добавил лидер партии, союзникам Украины придется объяснять гражданам, на каком основании миллиарды долларов идут на помощь незаконной власти.

Получит ли Киев приглашение вступить в НАТО

Североатлантический альянс не станет приглашать Украину вступить в НАТО в ходе саммита в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, заявил Джеймс О'Брайен. Он добавил, что при этом союзники намерены продемонстрировать Киеву «значительную поддержку».

В чем смысл военных учений России и Белоруссии

Россия и Белоруссия не нагнетают обстановку, проводя совместные учения по применению нестратегического ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе в Минске. По его словам, это нужно для того, чтобы «не пропустить удар».

Военные учения России и Белоруссии нужны из-за угрозы НАТО на границе Союзного государства, считает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что в доктрине РФ появился важный пункт: если противник нападет на страну и ее союзников обычными вооруженными силами, то государство оставляет за собой право применить тактическое ядерное оружие.

Как отметил Баранец, страны НАТО еще никогда не проводили такое количество учений непрерывного содержания и никогда не совершали столько разведывательных полетов у границ Белоруссии и Калининградской области. По его словам, за последнее время их число выросло практически в 10 раз.

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