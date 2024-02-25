ВСУ понесли потери на Днепре: новости СВО на утро 25 февраля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины потеряли пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами на правом берегу Днепра, эти объекты были уничтожены артиллеристами-десантниками российской группировки войск «Днепр», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 24 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

В Минобороны России уточнили, что боевая работа велась в темное время суток, для корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты с тепловизором. Десантники артсоединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на Днепре.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны на Купянском направлении ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, это были две модели «Фурия», а также «Валькирия» и «Баба-яга».

Как ВСУ атаковали РФ

ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в результате обстрела пострадал 40-летний мужчина. Украинские войска вечером 24 февраля также обстреливали Петровский и Киевский районы Донецка.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник ВСУ, сообщил в губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинский летательный аппарат перехватили в Новооскольском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Где гремели взрывы этой ночью

В ночь на 25 февраля в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были зафиксированы взрывы, сообщало издание «Зеркало недели». Подробности произошедшего не приводились, местные власти ситуацию также не комментировали.

Кроме того, взрывы прогремели ночью в Хмельницкой области на западе Украины, информировало издание «Общественное». Детали инцидента не приводились. Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Откуда ушли ВСУ

ВСУ покинули позиции в селе Ласточкино, расположенном к западу от Авдеевки, находящейся под контролем ВС России, сообщило украинское издание «Страна». По данным СМИ, отход был вынужденным, чтобы минимизировать потери армии Украины.

Издание ссылается на слова военнослужащих из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По их словам, возникла серьезная угроза окружения из-за «просевших» флангов. В итоге решение об отступлении было принято «для предотвращения перекрытия путей снабжения и сбережения личного состава».

Фото: МО Украины

Какие есть секретные планы по Украине

Существует порядка 10 мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из них публичны, однако остальные пока засекречены, заявил на заседании сессии Генассамблеи ООН глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Он добавил, что Берн хотел бы организовать мирную конференцию по Украине, целью которой стало бы изложение и анализ предложенных идей, способных шаг за шагом приблизить конец боевых действий.

С кем Украина подписала соглашения о безопасности

Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее решение он назвал своевременным, добавив, что странам удалось заложить прочную основу для длительного партнерства. Зеленский также отметил, что, помимо прочего, удалось обсудить дальнейшую поддержку Киева.

Политик уточнил, что соглашение между Украиной и Канадой предусматривает выделение стране более 3 млрд канадских долларов. Он отметил, что Оттава поддерживает Киев с первых дней вооруженного конфликта.

Сколько боеприпасов ЕС поставит ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Евросоюза передать Киеву 170 тысяч боеприпасов. По его словам, это должно произойти до конца марта.

Кулеба выразил надежду на то, что многие улучшения «еще впереди», и Киев будет работать вместе с Европой для их быстрого наступления. Дипломат назвал артиллерийские снаряды абсолютным приоритетом и добавил, что ведется работа над дальнейшим увеличением поставок.

Фото: defense.gov

Что признал Байден

Время Украины на исходе, Россия начала активное наступление, и ей удается продвигаться вглубь страны, заявил президент США Джо Байден. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. По его словам, если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка.

Как генсек НАТО оценил ситуацию на украинском фронте

Ситуация на фронте на Украине остается чрезвычайно серьезной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина сохраняет «независимость» благодаря решимости жителей страны и крупной поддержке государств Запада.

Генсек отметил, что союзники Украины намерены продолжить помогать ей, а совсем недавно они договорились о новом пакете поставок на миллиарды долларов. Также Йенс Столтенберг анонсировал «дополнительную поддержку», но не уточнил, в чем именно она заключается. Помимо этого, генсек НАТО заявил, что Украина очень близка к вступлению в Альянс.

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