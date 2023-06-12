ВСУ понадобилось втрое больше западных танков: новости СВО на вечер 12 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Башни основного боевого танка Leopard 2A4 стоят на территории завода Rheinmetall

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник попросил Германию «утроить» поставки немецких танков Leopard 2, каждый из которых, по его словам, сейчас «буквально на вес золота». Мельник подчеркнул, что Киев нуждается в значительно большем количестве западных боевых танков, бронетранспортеров и других бронемашин для наступления.

При этом в Минобороны ФРГ отказались назвать число танков Leopard, уничтоженных российскими войсками на Украине, а также не смогли ничего сказать о возможных дополнительных поставках этих боевых машин Киеву. Представитель военного ведомства Германии Митко Мюллер также не стал комментировать информацию об уничтожении РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM.

Ночью войска России нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Цель удара достигнута, назначенные объекты поражены, заявило МО РФ. ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении. В районе Времевского выступа ВС РФ отразили три атаки с направления Великой Новоселки в ДНР и в районе Левадного Запорожской области. Близ Торского в ДНР и Глубокого под Харьковом уничтожены склады боеприпасов 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. В районе Великой Новоселки в ДНР ударили по командно-наблюдательному пункту батальона 68-й егерской бригады ВСУ.

Фото: Министерство обороны РФ Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Как следует из сводки Минобороны РФ, на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли за сутки порядка 495 военнослужащих. Уничтожены пять танков, 10 боевых бронемашин, две самоходных артиллерийские установки «Акация», установка «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, гаубица Д-20. Средствами ПВО была перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У», сбиты восемь украинских дронов. Кроме того, в Днепропетровской области в районе населенного пункта Гай уничтожена радиолокационная станция ракетного комплекса С-300.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинском обстреле села Вязовое в Краснояружском районе. По словам Гладкова, никто не пострадал, повреждения получили сенохранилище и хозпостройка на сельхозпредприятии. Спустя пару часов глава региона сообщил минометном обстреле ВСУ села Дроновка в Грайворонском округе, где также обошлось без пострадавших, незначительные повреждение получил один частный дом.

Папа римский Франциск написал в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нужно как можно скорее достичь мира. Понтифик подчеркнул готовность сделать все для того, чтобы способствовать прекращению вооруженного конфликта.

В то же время мирные переговоры по Украине начнутся не раньше президентских выборов в США, предположил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, если бы во главе администрации США стоял не нынешний президент страны Джо Байден, а его предшественник, республиканец Дональд Трамп, то военное противостояние разворачивалось бы совсем по-другому.

Фото: Министерство обороны РФ Вооружённые силы РФ

Китай опроверг поставки бронетехники чеченским подразделениям в зоне СВО. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что Пекин «не занимается разжиганием конфликта» и стремится к продвижению мирного процесса урегулирования.

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал, что полное восстановление города может занять около трех лет. Градоначальник отметил, что 2023 год обещает стать «ударным», ремонтные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд начал расследование причин ЧП на Каховской ГЭС. По его словам, представители МУС уже посетили подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

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