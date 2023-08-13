ВСУ получат от ФРГ новый беспилотник Luna NG: чем он опасен для ВС РФ

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Luna NG

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может поставить Украине беспилотники Luna NG с возможностью бесшумного запуска до конца 2023 года. Что известно о новых БПЛА для ВСУ и чем они отличаются от других дронов?

Какую опасность БПЛА Luna NG представляют для ВС РФ

Беспилотник весит 40 кг, время полета составляет около 12 часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км. Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, говорится на сайте немецкого производителя.

В комплекты, которые будут переданы Украине, войдут наземная станция управления с несколькими БПЛА и стартовая катапульта. Преимуществом системы LUNA, по сравнению с аналогами, является высокий уровень гибкости как при транспортировке, так и при использовании. Компактная наземная станция помещается в небольшие транспортные средства или стандартные кабины, что позволяет быстро переместить ее, например, вертолетом.

Аббревиатура NG в названии дрона означает Neue Generation (новое поколение) — эта модель представляет собой усовершенствованную версию уже поставляемых Киеву устройств.

Беспилотник может выполнять заранее запрограммированные маршруты полета автономно без сигналов с наземной станции, в качестве альтернативы им можно управлять дистанционно — также с помощью дрона-ретранслятора, если район работы находится в радиотени. Он приземляется автономно с помощью дифференциального GPS в сети или на парашюте, отмечают производители.

Какие БПЛА стоят на вооружении ФРГ

Вооруженные силы Германии имеют в своем распоряжении шесть моделей беспилотных авиационных систем разного класса, в том числе иностранного производства. Четыре немецких системы Mikado, Aladin, LUNA и Luna NG, которые были созданы EMT Penzberg (ныне часть Rheinmetall). Беспилотные аппараты массой от 0,5 кг до 110 кг закрывают диапазон задач разведки от ближнего до среднего радиуса действия. Некоторые БПЛА оснащаются радиолокационной аппаратурой для выполнения радиотехнической разведки, однако ни один из них не имеет возможности нести вооружение.

Существенно более тяжелые и функциональные системы Heron 1 и Heron TP израильского производства также находятся в арсенале Бундесвера. Это средневысотные дроны большой продолжительности полета, потенциально способные нести на борту оружие, но используются только в разведывательных целях.

Какое вооружение Германия уже поставила Украине

14 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с февраля прошлого года страна оказала Киеву поддержку в размере 17 млрд евро.

Германия поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 1A5 и Leopard 2, разведывательные беспилотники Vector, многофункциональные радиолокационные системы воздушного наблюдения и перехвата целей TRML-4D и танковые мостоукладчики Biber.

Также Берлин снабжает Киев: БМП Marder, двухзвенными гусеничными вездеходами Bandvagn 206, системами противовоздушной обороны IRIS-T, гаубицами, логистическими транспортными средствами и различными боеприпасами для всего поставляемого вооружения.

Правительство ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом 2,7 млрд евро. В него войдут 30 танков Leopard 1A5, 20 дополнительных БМП Marder, 200 разведывательных беспилотников и четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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