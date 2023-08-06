ВСУ подтвердили удары по мостам в Геническе и Чонгаре

Фото: Врио губернатора Херсонской области/ТАСС

Херсонская область. Генический мост, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские военные действительно нанесли удары по автомобильным мостам в Геническе и Чонгаре, сообщила в Telegram пресс-служба Центра стратегических коммуникаций ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что атакованные дороги являются ключевыми путями для российской армии в новых регионах.

Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов — Чонгарский и Генический автомобильные мосты. Слава Вооруженным силам Украины, — говорится в сообщении Страткома ВСУ.

Об обстреле Чонгарского моста ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, отметил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. По его словам, под огонь украинских военных попала не только переправа, но и школа в поселке Чонгар.

Сальдо также рассказал, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Он уточнил, что украинские войска выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты системой ПВО. В результате обстрела погиб один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту.