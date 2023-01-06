ВСУ поднялись на семь строчек в рейтинге сильнейших армий мира Украинская армия вошла в топ-15 сильнейших армий мира по версии Global Firepower

Фото: МО Украины

ВСУ поднялись на семь строчек в топ-15 сильнейших армий мира по версии портала Global Firepower. Таким образом, украинские войска обошли ВС Польши, Израиля и Австралии. Год назад ВСУ занимали лишь 22-е место в данном рейтинге. Он основан на военном потенциале стран на суше, на море и в воздухе.

Авторы подборки отметили, что причиной для пересмотра позиции ВСУ стал отпор, который они оказали ВС России, а также военная и финансовая помощь от стран Запада.

Россия сохранила за собой второе место в данном рейтинге. На лидирующей позиции оказалась армия США, а на третьем месте топа — ВС Китая.

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что российские ВС на территории Украины фактически противостоят армии НАТО. Она отметила, что исходя из этого российская сторона уже накапливает информацию и данные. Стефанишина призвала западных политиков не быть «близорукими».

До этого президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане сообщил, что прямое столкновение войск России и НАТО приведет к глобальной катастрофе. Глава государства назвал такой шаг очень опасным и понадеялся, что у говорящих о нем «хватит ума его не предпринимать».