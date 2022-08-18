В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара сообщили о начале массированного обстрела города со стороны позиций ВСУ. Представители властей отметили, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры. Факт обстрела подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару. Информация о местах разрывов снарядов, а также о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, — сказано в Telegram-канале ВГА.
Отмечается, что огонь был открыт с 22:50 по местному времени (совпадает с московским).
Ранее стало известно, что в опубликованном обзоре недостоверных публикаций МИД России сообщается, что СМИ Канады отрицают факты преступлений Киева. Российские дипломаты отмечают, что канадцы пытаются извратить выводы доклада правозащитной организации Amnesty International о нарушениях украинскими военными законов ведения войны.
Некоторые издания объясняют использование ВСУ детских садов и больниц для прикрытия тем, что украинские военные якобы таким образом защищаются. В МИД РФ также назвали манипуляцией общественным мнением замалчивание использования запрещённых противопехотных мин против жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ.