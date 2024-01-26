ВСУ остались без пункта управления БПЛА: новости СВО на утро 26 января

Фото: МО РФ

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» воздушно-десантных войск российской группировки «Днепр» ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. По имеющимся данным, с этих пунктов велось наблюдение за левым берегом, запускались квадрокоптеры и FPV-дроны, а также происходила корректировка их работы и наведение артиллерии.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 25 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По данным МО, метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них.

Кроме того, расчет миномета «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные блиндажи, расчет автоматического станкового гранатомета и военнослужащих ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Цели были обнаружены разведкой с применением беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, российские военные за сутки поразили три опорных пункта и три района скопления техники армии Украины на Краснолиманском направлении, рассказал начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, всего в зоне ответственности было ликвидировано около 170 целей противника.

Савчук добавил, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в районе Кременной в ЛНР. Также российские артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам теробороны ВСУ в районах Торского и Чернодибровского участков. В результате украинцы потеряли до 270 бойцов, два танка, две БМП, восемь бронированных машин и 20 автомобилей.

К какой тактике перешли ВСУ

Украинская армия начала создавать подземные схроны на линии фронта, заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, такой тактикой пользовались «бандеровские формирования во время Великой Отечественной войны», которые воевали на стороне фашистов.

Они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от трех до 20 километров от нынешней линии фронта, отметил Рогов.

Фото: МО Украины

Кто воюет на стороне Украины

Россия получила данные, свидетельствующие об участии членов террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии в конфликте на Украине на стороне Киева, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Так он ответил на вопрос, имеется ли у России информация об отправке террористов ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из Сирии на Украину для участия в боевых действиях.

Как ВСУ атаковали РФ

Накануне Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Вампир».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели мирной жительницы в результате атаки со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в хуторе Лозовая Рудка. Губернатор указал, что оператор БПЛА целенаправленно выбрал жертвой беззащитную местную жительницу.

Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате была повреждена теплотрасса. О пострадавших информации нет.

Старовойт добавил, что в результате обстрела были повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Он пообещал оказать помощь в их восстановлении.

Где гремели взрывы

Взрывы этой ночью раздавались в контролируемом украинскими властями Херсоне, сообщало издание «Зеркало недели». Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Какие появились детали по сбитому Ил-76

В обшивке сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили множество входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что количество отверстий в корпусе воздушного судна исчисляется сотнями.

По словам сотрудника экстренных служб, некоторые поражающие элементы пробили обшивку насквозь, а часть застряла в ней. Однако определить принадлежность находки смогут только после баллистической экспертизы.

Военный самолет Ил-76 был сбит зенитной ракетой со стороны Украины, сообщила пресс-служба СК России. В ведомстве добавили, что продолжают устанавливать личности причастных к атаке.

Украинская сторона была своевременно осведомлена о перевозке пленных ВСУ на военном самолете Ил-76, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что все действия, связанные с обменом военнопленными, являются деликатными сведениями.

США и Германия окажутся соучастниками катастрофы с Ил-76 Министерства обороны РФ, если выяснится, что самолет был поражен из их оружия, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он призвал государства — члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу в Белгородской области.

Полянский также высказал мнение, что украинские власти совершают «примитивные и трусливые попытки <...> сбросить с себя ответственность за преступление». Однако, действуя подобным образом, «они уже откровенно заврались, запутались и закапывают себя в этом вранье все больше и больше». Дипломат подчеркнул, что Россия со своей стороны сделает все, чтобы ответственные за произошедшее «понесли заслуженное наказание».

Фото: СК РФ

Хочет ли Украина продолжать обмен пленными

Украина заинтересована в продолжении обмена пленными с Россией, сообщил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны страны Андрей Юсов. По его словам, Киев намерен работать в этом направлении дальше, несмотря на все сложности. Вместе с этим он добавил, что в соответствующем процессе должны быть заинтересованы обе стороны.

О чем предупредил Нарышкин

Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских атомных электростанциях, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, в первую очередь речь идет о британской разведке MI6.

Как в ФРГ описали ситуацию на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус высказал мнение, что конфликт на Украине зашел в тупик. Теми же словами ранее в интервью британскому изданию The Economist описывал ситуацию на фронтах главком ВСУ Валерий Залужный.

Глава Минобороны ФРГ при этом отметил наступательные усилия российской армии. На этой неделе Писториус также призывал готовиться к войне с Россией. Он высказал мнение, что Германии вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу нужно вооружаться, осознав риски реального конфликта с РФ.

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