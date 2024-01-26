Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» воздушно-десантных войск российской группировки «Днепр» ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. По имеющимся данным, с этих пунктов велось наблюдение за левым берегом, запускались квадрокоптеры и FPV-дроны, а также происходила корректировка их работы и наведение артиллерии.
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Какая сейчас обстановка в зоне СВО
По данным МО, метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них.
Кроме того, расчет миномета «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные блиндажи, расчет автоматического станкового гранатомета и военнослужащих ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Цели были обнаружены разведкой с применением беспилотных летательных аппаратов.
Помимо этого, российские военные за сутки поразили три опорных пункта и три района скопления техники армии Украины на Краснолиманском направлении, рассказал начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, всего в зоне ответственности было ликвидировано около 170 целей противника.
Савчук добавил, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в районе Кременной в ЛНР. Также российские артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам теробороны ВСУ в районах Торского и Чернодибровского участков. В результате украинцы потеряли до 270 бойцов, два танка, две БМП, восемь бронированных машин и 20 автомобилей.
К какой тактике перешли ВСУ
Украинская армия начала создавать подземные схроны на линии фронта, заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, такой тактикой пользовались «бандеровские формирования во время Великой Отечественной войны», которые воевали на стороне фашистов.
Они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от трех до 20 километров от нынешней линии фронта, отметил Рогов.
Кто воюет на стороне Украины
Россия получила данные, свидетельствующие об участии членов террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии в конфликте на Украине на стороне Киева, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Так он ответил на вопрос, имеется ли у России информация об отправке террористов ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из Сирии на Украину для участия в боевых действиях.
Как ВСУ атаковали РФ
Накануне Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Вампир».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели мирной жительницы в результате атаки со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в хуторе Лозовая Рудка. Губернатор указал, что оператор БПЛА целенаправленно выбрал жертвой беззащитную местную жительницу.
Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате была повреждена теплотрасса. О пострадавших информации нет.
Старовойт добавил, что в результате обстрела были повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Он пообещал оказать помощь в их восстановлении.
Где гремели взрывы
Взрывы этой ночью раздавались в контролируемом украинскими властями Херсоне, сообщало издание «Зеркало недели». Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Какие появились детали по сбитому Ил-76
В обшивке сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили множество входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что количество отверстий в корпусе воздушного судна исчисляется сотнями.
По словам сотрудника экстренных служб, некоторые поражающие элементы пробили обшивку насквозь, а часть застряла в ней. Однако определить принадлежность находки смогут только после баллистической экспертизы.
Военный самолет Ил-76 был сбит зенитной ракетой со стороны Украины, сообщила пресс-служба СК России. В ведомстве добавили, что продолжают устанавливать личности причастных к атаке.
Украинская сторона была своевременно осведомлена о перевозке пленных ВСУ на военном самолете Ил-76, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что все действия, связанные с обменом военнопленными, являются деликатными сведениями.
США и Германия окажутся соучастниками катастрофы с Ил-76 Министерства обороны РФ, если выяснится, что самолет был поражен из их оружия, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он призвал государства — члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу в Белгородской области.
Полянский также высказал мнение, что украинские власти совершают «примитивные и трусливые попытки <...> сбросить с себя ответственность за преступление». Однако, действуя подобным образом, «они уже откровенно заврались, запутались и закапывают себя в этом вранье все больше и больше». Дипломат подчеркнул, что Россия со своей стороны сделает все, чтобы ответственные за произошедшее «понесли заслуженное наказание».
Хочет ли Украина продолжать обмен пленными
Украина заинтересована в продолжении обмена пленными с Россией, сообщил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны страны Андрей Юсов. По его словам, Киев намерен работать в этом направлении дальше, несмотря на все сложности. Вместе с этим он добавил, что в соответствующем процессе должны быть заинтересованы обе стороны.
О чем предупредил Нарышкин
Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских атомных электростанциях, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, в первую очередь речь идет о британской разведке MI6.
Как в ФРГ описали ситуацию на Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус высказал мнение, что конфликт на Украине зашел в тупик. Теми же словами ранее в интервью британскому изданию The Economist описывал ситуацию на фронтах главком ВСУ Валерий Залужный.
Глава Минобороны ФРГ при этом отметил наступательные усилия российской армии. На этой неделе Писториус также призывал готовиться к войне с Россией. Он высказал мнение, что Германии вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу нужно вооружаться, осознав риски реального конфликта с РФ.
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