В результате обстрела ВСУ «Ураганами» в Васильевке и Токмаке есть погибшие

Село Васильевка и город Токмак Запорожской области попали под обстрел реактивными снарядами. Атаку совершили украинские военные 14 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

14 апреля 2022 года наш город Васильевка попал под очередные обстрелы. В результате обстрелов пострадали люди. Погибла женщина, гражданское лицо. Пять гражданских ранены, — заявил изданию заместитель мэра Васильевки Денис Калинин.

По данным РИА Новости, обстрел произвели реактивными снарядами 9М27К с кассетной боевой частью от РСЗО «Ураган». В результате атаки повреждены объекты как частной собственности, так и общественной: например, в школах разбиты окна.

Информация о пострадавших и погибших в Токмаке уточняется.

Ранее ВСУ обстреляли посёлок Климов Брянской области. В результате атаки пострадали восемь человек: двое из них, ребёнок и женщина, находятся в реанимации, ещё двое — в стационаре. Авиаударами были повреждены около 100 домов, два из них почти полностью сгорели.