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Мир

ВСУ обстреляли из «Градов» Ясиноватский машиностроительный завод

14:01, 14 апреля 2022
ВСУ обстреляли из «Градов» Ясиноватский машиностроительный завод Установка «Град» Фото: vk.com/armsnews
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Украинские войска обстреляли из «Градов» Ясиноватский машиностроительный завод. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале. По информации ведомства, в результате атаки один человек погиб. Ранее по территории Ясиноватой ВСУ выпустили десять ракет.

По данным представительства ДНР в СЦКК, при обстреле Ясиноватой украинские боевики применили РСЗО БМ-21 «Град». Подробности уточняются, - сказано в сообщении.

Ранее украинские военнослужащие обстреляли колонну автомобилей, в которых находились беженцы из Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате погибли два человека, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР. В ведомстве отметили, что обстрел производился из миномётов и автоматов. 

Накануне был также обстрелян из миномётов погранпункт в Брянской области. Огонь вёлся с украинской стороны. В результате две машины беженцев получили повреждения. При этом никто из находившихся в тот момент в автомобилях не пострадал.

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