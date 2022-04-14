ВСУ обстреляли из «Градов» Ясиноватский машиностроительный завод

Украинские войска обстреляли из «Градов» Ясиноватский машиностроительный завод. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале. По информации ведомства, в результате атаки один человек погиб. Ранее по территории Ясиноватой ВСУ выпустили десять ракет.

По данным представительства ДНР в СЦКК, при обстреле Ясиноватой украинские боевики применили РСЗО БМ-21 «Град». Подробности уточняются, - сказано в сообщении.

Ранее украинские военнослужащие обстреляли колонну автомобилей, в которых находились беженцы из Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате погибли два человека, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР. В ведомстве отметили, что обстрел производился из миномётов и автоматов.

Накануне был также обстрелян из миномётов погранпункт в Брянской области. Огонь вёлся с украинской стороны. В результате две машины беженцев получили повреждения. При этом никто из находившихся в тот момент в автомобилях не пострадал.