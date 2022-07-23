ВСУ обстреляли ещё один город с помощью HIMARS

Фото: Sgt. Dustin Biven / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По информации ведомства, обстрел был осуществлён поздно вечером в пятницу. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

Украинские войска открыли огонь вечером в пятницу, 22 июля. Зафиксирован обстрел: 22:56 по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS, — сказано в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

До этого украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по селу Хорошее.

Американское руководство планирует осуществить поставку 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину, ранее написало агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Отмечается, что Пентагон обеспечит устойчивое снабжение украинских вооружённых сил оружием. Также была анонсирована военная помощь на общую сумму в 270 миллионов долларов. Помимо БПЛА Киеву поставят четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также 36 тысяч снарядов к 105-миллиметровым артиллерийским орудиям.