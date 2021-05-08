ВСУ обстреляли Донецк в День памяти и примирения

https://static.news.ru/photo/1f2823da-b03b-11eb-b84c-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Вооружённые силы Украины в День памяти и примирения обстреляли Петровский район Донецка. В результате сгорел дом и пострадало здание школы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Петровский район Донецка вновь под прицельным обстрелом ВСУ. Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты «Трудовская» с применением вооружения БМП-2, — говорится в сообщении.

В результате обстрела сгорел один жилой дом, повреждены школа, несколько домов и автомобиль. Погиб один мирный житель в возрасте 82 лет.

Накануне ВСУ обстреляли площадку детсада в посёлке Шахты Челюскинцев в Донецкой области. Также в ДНР сообщили о гибели трёх военнослужащих.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран «Большой семёрки» (G7) и Евросоюза прибыл в Луганскую область. В Донбасс делегация политиков приехала по случаю Дня памяти и примирения, который в стране отмечают 8 мая.