ВСУ недовольны старой техникой США: что не так с американскими БМП

Фото: Sgt. Caleb Minor/Keystone Press Agency/Global Look Press

БМП Bradley

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали жаловаться на то, что вместо американских БМП Bradley им предоставили машины M113, которые начали выпускать во время войны во Вьетнаме. Что известно об американских бронетранспортерах в зоне СВО?

С таким заявлением выступили военнослужащие 32-й бригады ВСУ, которая действует на Купянском направлении. Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley, но вместо этого они были оснащены M113, говорится в публикации британской газеты Guardian.

Что известно об американском БТР М113, когда США поставили их Киеву

M113 (Armoured Personnel Carrier M113) разработан в 1957–1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года. Долгое время он оставался основным бронетранспортером армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие государства и использовался во множестве вооруженных конфликтов по всему миру. По состоянию на 2022 год данный БТР используется более чем в 44 странах.

Его максимальная скорость по шоссе — 64 км/ч, на плаву — 5,8 км/ч. БТР М113 имеет возможности преодолевать водные препятствия вплавь с помощью перемотки гусениц. Запас хода составляет порядка 480 км. Вместимость — 13 человек. В качестве вооружения применяются 12,7-мм пулеметы M2HB. Броня — листы бронированного алюминия толщиной до 45 мм, которые обеспечивают противопульную защиту и защиту от осколков снарядов.

В апреле 2022 года пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал детали очередного пакета военной помощи США Украине на $800 млн, в который впервые вошли бронетехника и артиллерия. Это 18 155-мм гаубиц неназванного типа, 40 тысяч артиллерийских снарядов и 200 бронетранспортеров М113.

Фото: defense.gov БТР М113

Когда впервые США поставили БМП Bradley Украине

В конце января 2023 года Соединенные Штаты Америки отправили на Украину первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley в рамках соглашения о военной помощи на сумму $2,85 млрд, сообщали в пресс-службе.

«Груз, состоящий из более чем 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул берега Норт-Чарльстона, штат Южная Каролина, чтобы предоставить украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности», — говорилось в заявлении.

БМП Bradley производит британская компания BAE Systems. Бывший аналитик Белого дома Марк Канчиан в интервью Bloomberg называл данную технику «легким танком», который значительно увеличит боеспособность войск.

Фото: Maj. Allan Laggui/U.S Army/Global Look Press БМП Bradley

Как российская армия уничтожает БМП Bradley в зоне СВО

26 августа в Telegram-канале WarGonzo была опубликована видеозапись работы операторов ПТРК 810-й бригады морской пехоты, где показано уничтожение Bradley в районе Работино.

«На кадрах, снятых группой „Охотника“, запечатлена работа операторов ПТРК 810-й бригады морской пехоты по очередному Bradley, коих за время украинского контрнаступления в этих краях уничтожено огромное количество», — говорилось в публикации.

25 августа Telegram-канал «Архангел спецназа» рассказал о ликвидации БМП также в Работино.

«М2 Bradley с личным составом ехала на южную окраину Работино и была уничтожена нашим расчетом ПТУР», — сообщили авторы канала.

21 августа российские мобилизованные, проходящие службу в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка, сожгли при помощи ручных противотанковых гранатометов американские БМП Bradley на Запорожском направлении.

По мнению военного эксперта полковника запаса Романа Насонова, при прямом попадании в любую часть Bradley машина уничтожается со 100-процентной вероятностью.

«В 100% случаев она уничтожается при попадании в любую часть брони из стационарного противотанкового гранатомета, тем более управляемой или неуправляемой ракетой», — заявил он.

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