ВСУ просят оружие для срыва наступления ВС РФ: новости СВО на утро 7 апреля

Фото: МО Украины

Для того чтобы сорвать российское наступление на фронтах, требуются дальнобойные снаряды и соответствующее вооружение, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что именно их не хватает Киеву.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 6 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Смогут ли ВСУ перейти в контрнаступление

По словам Зеленского, для собственного контрнаступления Украине не хватает снарядов и оружия. Президент добавил, что для защиты страны выдвинуто несколько инициатив, которые уже начали работать. В частности, недостаток артиллерийских снарядов ВСУ пытаются заместить беспилотниками. Украинский лидер признал, что они помогают, но не могут быть альтернативой.

Как Зеленский оценил идею о помощи армий Запада

Киев не готов приглашать в страну боевые части иностранных армий, но поддерживает отправку зарубежных инструкторов, заявил Владимир Зеленский. По его мнению, обучать бойцов ВСУ получится гораздо быстрее, чем отправлять бригады иностранцев. К тому же им придется практически заново учиться управлять техникой в боевых условиях, добавил Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер предложил построить в республике ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в отдельных регионах под землей. По его словам, подобный опыт уже есть, такая схема работает гораздо быстрее.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Сколько систем Patriot закроют всю Украину

Владимир Зеленский рассказал, сколько систем ЗРК Patriot должен получить Киев, чтобы закрыть небо от российских ракетных обстрелов. По его мнению, партнерам нужно предоставить 25 систем по шесть — восемь батарей в каждой. При этом украинский лидер отказался назвать число установок, которые уже есть в стране.

Президент добавил, что Киеву подойдут и аналоги Patriot. Их у ВСУ достаточно мало, но они работают, отметил он. Зеленский назвал впечатляющими результаты работы систем противовоздушной обороны, поэтому кажется, что их много, но на самом деле это не так.

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». По его данным, один из взрывов прогремел в районе нефтегавани в микрорайоне Пересыпь. Местные паблики писали, что было сильное возгорание, зарево видели за несколько километров.

Как ВСУ атаковали РФ

Киев взял на себя ответственность за массированные удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов в Ростовской области, соответствующее заявление опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Ведомство также разместило фрагмент видео предположительной атаки.

В ГУР заявили, что объект использовался для перекачки нефтепродуктов на нужды российской армии в зоне СВО. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области подчеркнули, что информация о подрыве нефтепровода в регионе не соответствует действительности.

Кроме того, украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Досмотры ликвидированных подразделений ВСУ на позициях у государственной границы в Белгородской области говорят о том, что в одной из атак на регион участвовали американцы, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Согласно его сведениям, речь идет о найденных фрагментах экипировки, личных вещей, документов и вооружения.

Фото: t.me/vvgladkov

Военкор добавил, что отряды для нападений на Белгородскую область были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников. По его словам, в их число входили граждане Соединенных Штатов, Румынии и Франции.

Помимо этого, украинские войска обстреляли жилой массив в Буденновском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В результате, по предварительным данным, пострадали семь мирных жителей, в том числе мальчики 2010 и 2011 годов рождения, уточнил он. По его словам, всего в республике из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 11 человек.

Также стало известно, что сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

В поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого дома, пожарные оперативно ликвидировали пламя, рассказал глава региона. По его словам, село Дроновка Грайворонского городского округа было атаковано FPV-дронами. В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля, ВСУ повредили линию газопередачи, отметил Гладков. В светлое время суток оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий нападения.

Где на Украине действует пророссийское подполье

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что центрами пророссийского подполья на Украине стали Одесса, Харьков и Николаев. Он не исключил, что подобные группы действуют в Херсоне и Запорожье.

Дандыкин считает, что украинские спецслужбы, а также их коллеги из ЦРУ и МI6 не смогли предотвратить создание пророссийского подполья, так как оказались неспособны контролировать абсолютно все способы передачи информации. При этом собеседник отметил, что Киев проводил «зачистку» в течение 10 лет, подавляя любые симпатии к РФ.

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