ВСУ нашли, чем усилить Купянское направление Ганчев: для усиления позиций ВСУ на Купянском направлении поступило очень много наемников

Фото: МО Украины

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении Киев отправил много наемников. По его словам, в рядах украинских военных звучат французский и польский языки. Среди мобилизованных украинских военнослужащих панические настроения, добавил Ганчев, многие готовы сдаться в плен, но не знают как «из-за загрядотрядов».

На Купянском направлении <...> уже нам местные жители сообщают информацию о том, что достаточно много со стороны Вооруженных сил <...> Украины поступило на усиление к ним наемников западных. Люди видят, что это не украинцы, западная речь, причем достаточно разная — это и французский, и польский языки звучат, — сказал Ганчев.

Он отметил, что на линии соприкосновения идут позиционные бои, а ВСУ не оставляют попыток закрепиться ближе к поселку Шевченково.

22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что армия Украины снизила темп наступления. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что армия России с 4 по 21 июня уничтожила 246 танков ВСУ, из них 13 — западного образца. По его словам, потери украинской армии во время контрнаступления составили более 13 тысяч человек.