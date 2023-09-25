Стало известно о ротации украинских военных сразу в нескольких регионах Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о массовой ротации украинских военных

Фото: МО Украины

Многие подразделения ВСУ отправлены на ротацию, пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники. При этом такая тенденция наблюдается впервые за последние полгода.

То, что украинским военным стали реже отказывать в отпусках, по данным канала, говорит о снижении интенсивности боевых действий, а также о подготовке новых резервов.

Отмечается, что ротация наблюдается сразу в нескольких украинских регионах.

Многие военные, которым не давали отпуска больше года, стали появляться у себя дома. Некоторые из них на переформировании. Идет активная ротация подразделений, — рассказал житель одного из регионов.

Как пишут авторы канала, основываясь на этих данных, можно не ожидать в ближайшее время полномасштабного наступления ВСУ.

25 сентября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в течение суток отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении. В частности, атаки отражены в районе населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск в Донецкой Народной Республике.

При этом ВСУ потеряли до 445 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.