ВСУ могут начать новое наступление: новости СВО на вечер 2 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что ВСУ могут начать новое наступление в октябре. По его словам, скопление украинских сил наблюдается на Ореховском и Угледарском направлениях.

Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе спецоперации. На Донецком, Краснолиманском, Купянском, Запорожском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях потери ВСУ за сутки составили около 400 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили четыре боевые бронированные машины, в том числе одну БМП Bradley, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», одну установку «Акация», орудие М-46, две гаубицы Д-20 и две Д-30, две артиллерийские системы М777, гаубицу М109 Paladin и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Также в районе Преображенки в Запорожской области была выведена из строя станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав». В районе Петровского в ЛНР нанесен удар по узлу связи 66-й механизированной бригады ВСУ. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области были уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины.

Средствами ПВО, РЭБ и огнем из стрелкового оружия за сутки были перехвачены и уничтожены два снаряда реактивной системы HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ВСУ и 45 украинских беспилотников.

Жительница Макеевки была ранена при обстреле со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК. По его данным, тяжелые ранения получила женщина 1960 года рождения.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с пролетом одного из беспилотников, предположительно, атаковавших Смоленский авиазавод 1 октября. По данным канала, ВСУ использовали для удара четыре БПЛА UJ-22 Airborne, все дроны были уничтожены и нейтрализованы средствами ПВО и РЭБ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: VoidWanderer/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons БПЛА UJ-22 Airborne

SHOT также сообщил, что вечером 1 октября российские пограничники сбили украинский беспилотник на подлете к Крыму. По данным канала, дрон, который нес снаряды поражающего действия, сбили с БТР-80 из крупнокалиберного пулемета. Обломки показали на кадрах. Никто не пострадал, на земле обошлось без разрушений. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Международный суд ООН в Гааге может принять решение по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в течение шести месяцев, сообщили в инстанции. В сентябре состоялись слушания, на которых были рассмотрены возражения Москвы против юрисдикции суда. Иск был подан Киевом 26 февраля 2022 года в связи с проведением СВО, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что целью является привлечение России к ответственности за искажение понятия геноцида при обосновании причин начала специальной военной операции.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в скором времени Евросоюз может расшириться до Луганска. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в таком случае РФ должна будет вступить в ЕС. Захарова также предположила, что Бербок могла забыть упомянуть о необходимости «развернуться на 360 градусов».

По оценке Кремля, усталость от украинского конфликта и спонсирования ВСУ в западных странах будет расти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта усталость будет приводить к росту противоречий в политических кругах в том числе в США.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ впервые выпустили осветительную мину по Белгородской области. По его информации, украинские войска запустили мину по Новой Таволжанке, предположительно, из села Огурцово в Харьковской области. В результате загорелась сухая трава, пожар потушили, никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Военкор Алексей Живов высказал мнение, что все россияне должны пройти через зону СВО, в том числе политики и депутаты, правоохранители, артисты и прочие знаменитости. Он считает, это поднимет патриотический дух в стране. Живов отметил, что принимать участие в боевых действиях необязательно, достаточно возить помощь, посещать госпитали, поддерживать семьи военнослужащих.

Читайте также:

ВС РФ отразили атаки и сорвали ротацию ВСУ: новости СВО на утро 2 октября