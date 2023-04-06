ВСУ массово бегут из Артемовска: новости СВО на утро 6 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные массово отступают из Артемовска (украинское название — Бахмут). Причиной оказалась опасность возникновения «котла». Кроме того, на остающейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории города уже не хватает места для всех подразделений. Военный ВСУ, рассказавший об этом, считает решение командования об отступлении правильным. По его словам, ЧВК «Вагнер», наоборот, наращивает штурмовые группы, за ночь в город проникли еще несколько подразделений. Первый «котел» мог образоваться в черте Артемовска, если бы ВСУ не ушли с улицы Б. Горбатова, добавил украинский военный.

Отступление из Артемовска не мешает украинским властям мечтать о «возвращении» Крыма. Так, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев будет готов к переговорам с Россией по принадлежности полуострова после того, как ВСУ дойдут до его границ. Заместитель главы офиса Андрей Сибига допустил, что руководство государства не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль.

Обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative уточнил, что к проведению операции по вторжению в Крым Украина готовится при активной поддержке НАТО. По его словам, в Киеве публично говорят о намерении использовать для нападения американское и другое западное оружие. Планы Владимира Зеленского на Крым Девлин назвал безумными и нереалистичными. Он подчеркнул, что Украина специально отвергает любые призывы к миру, руководствуясь указаниями из Белого дома.

В Польше уже отреагировали на разговоры в Киеве о Крыме. Экс-командующий сухопутными войсками генерал в отставке Вальдемар Скшипчак усомнился в способности ВСУ взять под свой контроль Крым и Донбасс. У них нет необходимого для этого военного потенциала, считает генерал. По его словам, чтобы у украинской армии появилась такая возможность, она должна иметь преимущество над Вооруженными силами РФ в соотношении четыре к одному. В нынешней ситуации ВСУ не добьются военного превосходства над российской армией, каким бы оно ни было, считает Скшипчак.

Между тем министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Киев подготовил для контрнаступления восемь подразделений общей численностью в 40 тысяч солдат. Он уточнил, что в число новобранцев входят женщины, люди без военного опыта и бывшие сотрудники силовых органов. Новые подразделения были сформированы МВД Украины и контролируются ведомством, а не армией, добавил министр.

А пока на передовой украинской армии похвастаться нечем. Так, начальник пресс-центра группировки войск РФ полковник Сергей Зыбинский сообщил, что гаубица «Мста-С» уничтожила польскую гаубицу Krab одним выстрелом. Это произошло в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Петропавловка, рассказал офицер. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» применил высокоточный боеприпас «Краснополь» и не прогадал.

Фото: Министерство обороны РФ Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С»

Командир подразделения ВС РФ рассказал, что российская артиллерия ведет постоянные дуэли с бойцами ВСУ на берегу Каховского водохранилища. При взаимных обстрелах чаще всего используются «Грады» и минометы, отметил он. В ясную погоду стороны также применяют беспилотники. Российские подразделения в неделю уничтожают примерно по два дрона, уточнил командир.

Командир другого подразделения ВС РФ сообщил, что российские военные располагают мобильными средствами, которые позволяют уничтожить возможный десант Вооруженных сил Украины со стороны Днепра. По словам военного, чье подразделение отвечает за прикрытие нескольких стратегически важных объектов, речь в том числе идет об оснащенных оружием автомобилях повышенной проходимости. К способностям автомобильной группы относится ее возможность «сковать и сорвать планы десанта», а высокая маневренность позволяет ей уничтожать противника «на достаточно большом расстоянии».

Также стало известно, что почти половина западных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации уничтожена барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», также известными как «Ланцеты». Эти российские боеприпасы демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы: из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%.

Украина для разведки использует даже пенсионеров. Так, 5 апреля в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Задержан его 67-летний пилот. По одной из версий, самолет направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», предположительно, намереваясь сбросить на него бомбу.

Частным пилотом оказался Александр Морозов, родившийся в городе Мерефе Харьковской области. Мужчина признался, что начал летать в 50 лет, купил себе небольшой самолет и построил аэродром. На его аэродроме работает волонтерская организация «Гражданский военный патруль», пилоты которой участвуют в боевых действиях. Морозов утверждает, что не знал о пересечении границы с Россией, военных задач не имел, должен был лишь фотографировать местность.

Украинские власти хотя много говорят о контрнаступлении и «возвращении» Крыма, не забывают искать и альтернативные для себя варианты на будущее. Так, стало известно, что Киев решил подстраховаться в вопросе гарантий безопасности на случай, если его не возьмут в НАТО. Теперь эксперты в кругах, близких к офису украинского президента, обсуждают инициативу о создании конфедерации с Польшей. Кстати, Владимир Зеленский 5 апреля в ходе визита в Варшаву пообещал польскому коллеге Анджею Дуде, что скоро между двумя странами не будет никаких границ.