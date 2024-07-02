ВСУ лишились шести истребителей: новости СВО на утро 2 июля

Фото: МО РФ

Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что российские летчики атаковали аэродром в Миргороде и уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

На кадрах, опубликованных Fighterbomber, видно, как были уничтожены шесть самолетов Су-27. Они могли выпускать ракеты по Крыму и приграничным территориям России.

Украина не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки неназванного представителя западной разведки. Как отметил высокопоставленный представитель Службы безопасности Украины, Киев пока лишь смог собрать силы для восполнения потерь.

Издание сообщает, что после провала прошлогоднего контрнаступления, предпринятого ВСУ, перед ними на данный момент стоит задача «использовать западное оружие для удержания позиций». Однако пока российские войска добиваются успехов на фронте.

Фото: МО Украины

Военный эксперт Андрей Марочко считает, что бойцы Вооруженных сил Украины имитируют контрнаступления в районах некоторых населенных пунктов Харьковской области. По его словам, такие действия фиксируются в селах Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

Как ВСУ атаковали РФ

Шебекинский городской округ Белгородской области снова подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за атаки временно остались без газа жители хуторов Стадников, Желобок, Бабенков, а также сел Терезовка и Мешковое. Специальные службы на местах происшествий работают над устранением последствий.

Пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее в городе объявили воздушную тревогу.

Что нужно для обрушения фронта ВСУ

Чтобы обрушить фронт ВСУ, нужно придумать алгоритм перехода мобилизованных украинцев «на мирную сторону», рассказал член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в России гражданам Украины сохранят жизнь и восстановят права как части русского народа.

Рогов отметил, что необходимо выработать правила, по которым эти люди смогут быстро вернуться к нормальной жизни. Однако пока нельзя утверждать, что в ближайшее время произойдет обрушение фронта. Сейчас нет принципиальных изменений на участках фронта, однако инициатива находится в руках русских военных, заключил Рогов.

Фото: МО Украины

Что может созреть в ВСУ

Отношения между генералитетом и помощниками президента Украины Владимира Зеленского сейчас расстроились настолько, что в ВСУ может созреть заговор, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина», депутат ГД Алексей Журавлев. Однако действенным, по его мнению, такой заговор может быть, если участие в нем примут военные.

Заявление СБУ о предотвращении госпереворота на Украине — это сигнал оппонентам действующего руководства страны, сказал в беседе с NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. По его мнению, таким образом силовики дают понять, что будут жестко пресекать все попытки захватить власть, а претендентов на нее сегодня хватает.

По мнению Скачко, в стране сложилось достаточно предпосылок для возможного переворота. Эксперт напомнил, что в последние годы Украина провозгласила своей идеей борьбу с Россией — в страну «закачивались» оружие и деньги, в ней готовились кадры и выстраивалась соответствующая внутренняя и внешняя политика. Но сейчас этот фундамент рушится, считает политолог.

К чему приведет отправка военных подрядчиков США на Украину

Решение отправить американских военных подрядчиков на Украину может привести к эскалации конфликта с Россией, заявил кандидат от Республиканской партии США в избирательном округе Вашингтона офицер спецназа в отставке Джо Кент. По его словам, это будет катастрофой для интересов Соединенных Штатов «вроде Вьетнама».

Как можно сбивать дроны НАТО у границ РФ

Самолеты ВКС России могут применить целый комплекс мер в борьбе с дронами НАТО у границ страны, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, необходимо создать для беспилотников такие условия, в которых они просто не смогут функционировать.

Фото: МО Украины

«Мы будем пересекать их курс полета, близко подходить к ним и маневрировать. Мы будем сбрасывать топливо, проходить на большой скорости и сбивать их турбулентностью. Нужно создавать такие условия, чтобы им было тяжело управлять беспилотниками или чтобы они срывались в штопор. Можно включать форсажи над дронами, чтобы их сдуть с курса полета», — высказал мнение эксперт.

По словам военного летчика, эти приемы станут адекватным ответом на действия Запада и Украины — в том числе на организованные ими теракты против гражданского населения РФ, как это было в Севастополе. Он подчеркнул, что американцы действуют провокационно против населения, которое не является действующим составом вооруженных сил.

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