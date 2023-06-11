ВСУ изменили тактику наступления в Донбассе «РВ»: ВСУ изменили тактику наступления на Южно-Донецком направлении

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские войска изменили тактику наступления на Южно-Донецком направлении. По данным канала, ВСУ перешли от штурмов в лоб к более грамотным маневрам — бросают существенные силы, осуществляют атаки на флангах. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации «Военкоров Русской Весны», после безуспешной попытки взять населенный пункт Нескучное украинские войска начали предпринимать фланговые удары в стремлении зайти в тыл. Согласно данным канала, армия России отражает попытки наступления противника, ударами авиации скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесено поражение в районе Времевского выступа.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелые бои с ВСУ. Он отметил, что украинская армия пытается окружить подразделения на Времевском выступе и наносит удары по флангам.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в свою очередь сообщил, что на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях российские военные за сутки уничтожили три немецких танка Leopard и британский ЗРК Stormer, также ВСУ потеряли около 500 солдат в зоне спецоперации. По его словам, в районе Времевского выступа ВКС России поразили скопления живой силы и техники ВСУ.