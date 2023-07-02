ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления: новости СВО на утро 2 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся ко второму этапу контрнаступления. Он считает, что ВСУ могут сосредоточить основной удар для прорыва на любом из участков фронта. Рогов добавил, что в июне украинские военные провели разведку боем, противником пробовались различные варианты наступления.

Командир разведроты Южного военного округа рассказал, что танкисты 200-й бригады российской группировки войск в течение двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к позициям под Соледаром. По его словам, противник пытается атаковать в ДНР мелкими группами. Он сообщил, что ВСУ подвозят личный состав на передовую на бронетехнике, на ней же вывозят раненых. В момент, когда техника приближается к передовым позициям, российские войска накрывают ее огнем.

Украинская станция связи Starlink уничтожена российскими артиллеристами под Артемовском. Также там ликвидировали пункт управления дронами, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Он добавил, что Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы ВСУ у населенного пункта Беховка в Артемовском районе ДНР. Уничтожены два танка и два БМП, дальнейшее продвижение группы сорвано.

Британский журналист Марк Блэклок заявил, что США прикрылись поддержкой Украины, чтобы увеличить свое военное присутствие в Европе. Он считает, что НАТО «замкнулась в порочном кругу», вырваться из которого невозможно. Именно поэтому Альянсу не интересны разговоры о мире на Украине, своими действиями он только усугубляет конфликт.

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард считает, что политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Это может произойти из-за противостояния с Россией, которое сейчас ведется за счет Украины, подчеркнула политик. По ее мнению, Байден и его администрация в своих выступлениях говорят о ядерной войне так, будто речь идет о каком-то локальном конфликте.

ВСУ остро нуждаются в западной технике, позволяющей противостоять российским беспилотным аппаратам «Ланцет», признался советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, помочь Украине решить проблему могла бы Германия. Он отметил, что ситуация вызывает беспокойство у Киева, как вызвало бы беспокойство появление любого оружия, «способного повреждать технику или представляющее риск для военнослужащих ВСУ».

Американский обозреватель Эндрю Наполитано заявил, что президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией. Все потому, что Капитолий позволил Белому дому вести необъявленные войны, отметил он. Журналист указал на то, что также Байдену дали $113 млрд и разрешили потратить их на технику для Украины. По данным Наполитано, Вашингтон тайно отправил вместе с техникой солдат США для ее эксплуатации.

Фото: US Army

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что план мирного урегулирования конфликта, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, является пусканием пыли в глаза партнеров с Запада. Документ не имеет никакого отношения к реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, отметил он. Пушилин назвал новые регионы России исконно русскими землями, которые являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Военный эксперт полковник запаса Роман Насонов считает, что давление стран Запада из-за низких темпов наступления ВСУ вызывает истерику у киевских властей. Западу нужны результаты на боле боя, отметил он. По его мнению, такое давление может привести к конфликту между Западом и Украиной, что играет на руку Москве.

Правительству Германии не стоит противостоять включению Украины в блок НАТО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал не повторять ошибку экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая препятствовала входу Украины в Альянс в 2008 году. По словам дипломата, именно эти действия Меркель привели к тому, что Крым был присоединен к России. Министр сетует, что в Европе считают вступление Украины в НАТО путем к новой войне, хотя, по его словам, это, напротив, путь к миру.

Конфликт на Украине дал мировым спецслужбам уникальную возможность для вербовки агентов в России. Такое мнение высказал глава ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, ведомство не намерено эту возможность упускать.

Боевые действия на Украине оказались худшими в жизни бывшего морского пехотинца США Троя Оффенбекера, сражающегося на стороне ВСУ. Он описал впечатления от огня артиллерии и бомбардировок, назвав происходящее «ужасным дерьмом». Американский военный присоединился к украинской армии сразу после начала российской военной операции. Чтобы попасть на Украину, он продал дом и машины.

Фото: МО Украины

США могут начать теневые мирные переговоры по Украине, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что на фоне замедления контрнаступления ВСУ Вашингтону необходимо «красиво» выйти из ситуации перед выборами президента и оправдаться перед налогоплательщиками за потраченные миллиарды долларов «неизвестно на что».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут быть проведены только после выхода ВСУ на границы 1991 года. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о территориях, которых Украина лишилась до 24 февраля 2022 года.

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