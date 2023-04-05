ВСУ ждут отмашки для броска на Запорожье: новости СВО на вечер 5 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Минобороны России 5 апреля опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Общие потери ВСУ за сутки составили до 580 военнослужащих и наемников, были уничтожены два украинских БТР, один танк, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация», шесть боевых бронемашин, шесть автомобилей и два пикапа.

В районах Новомихайловки в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области поражены два склада боеприпасов ВСУ. Истребители ВКС в районе Селидово в ДНР сбили МиГ-29 украинских ВВС. Средства ПВО перехватили 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены 22 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях.

В Белгородской области под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, пострадавших нет, осколками повредило три частных домовладения и три машины.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что трое военных получили ранения в результате атаки дронов в Белгородской области 4 апреля. Минобороны РФ не подтверждало информацию о раненых.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной. Также представитель Кремля заявил, что 5 апреля глава государства Владимир Путин может встретиться с руководителями новых регионов.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в регионе. По его словам, армия Украины стянула в область немалые резервы личного состава, техники и боеприпасов, подразделения ВСУ «готовы и ждут отмашки». Рогов добавил, что «все может произойти в любой момент» и российские войска готовы встретить противника во всеоружии.

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza написал, что в небе над Ленинградской областью заметили неопознанный объект. Его обнаружили в районе города Сосновый Бор. По данным Baza, объект летел на высоте примерно 10 тысяч метров.

Военный комиссар Бийска Дмитрий Куватов рассказал о побеге двух мобилизованных, которые самовольно покинули воинские части и находятся в розыске. По словам Куватова, военнослужащие могут находиться в городе и не выходили на контакт.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что срочник застрелил сослуживца в одном из сел Суджанского района Курской области. По данным канала, убийство совершил 20-летний солдат из Татарстана. Погибшим оказался 18-летний уроженец Кабардино-Балкарии — он скончался на месте. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян на концерте в Берлине исполнили пародию на убийство военкора Владлена Татарского. Военкор и поэтесса Анна Долгарева призвала возбудить в отношении артистов уголовное дело. Она заявила, что глумление над гибелью человека — это «каминг-аут беснующегося идиота».

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, в свою очередь, назвал комиков «придурками», которых «ничему не научила история с Pussy Riot и блогером из Молдавии» Некоглаем. Парламентарий уверен, что у общества есть однозначное мнение, что смерть Татарского в результате теракта — это не тема для шуток. Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев высказал мнение, что теперь «любой русский» при встрече с Долгополовым и Оганесяном «обязан дать в морду» комикам за пародию на гибель Татарского.