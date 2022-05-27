«ВСУ деморализовано»: политолог Кошкин о возможной сдаче Запорожья Военный политолог Кошкин не исключил сдачи Киевом Запорожья

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин признался NEWS.ru, что не исключает сдачи Запорожья Киевом, хотя такого рода прогнозы давать пока рано. По его словам, о возможности сдачи свидетельствует быстрый переход Лимана под контроль ВС РФ, который, в свою очередь, может быть объяснен моральным упадком в украинской армии после сдачи в Мариуполе бойцов националистического полка «Азов».

Наш глава администрации скорее надеется на сдачу Киевом Запорожья. Я считаю, что пока еще рано давать такого рода прогнозы, но, конечно, и исключать этого не стоит, — уточнил Кошкин.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что представители президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье «находятся на низком старте», обсуждают эвакуацию и вывозят из города самое ценное, что может свидетельствовать о подготовке сдачи города. По его словам, Киев отдаст Запорожье после того, как «Донбасс будет освобождён».