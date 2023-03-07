ВСУ бегут, вывозят технику: что известно об отступлении Киева из Артемовска Российская армия продолжает брать город в окружение, а подразделения ВСУ постепенно отступают на запасные позиции

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

В начале марта российские и западные СМИ со ссылкой на очевидцев и участников боевых действий все чаще стали сообщать о постепенном отходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут). Вчера, 6 марта, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в городе осталось около 10 тысяч солдат ВСУ. По его словам, российская сторона контролирует все подъезды к Артемовску, что делает поставку вооружений ВСУ «проблематичной и опасной». При этом Гагин допустил, что украинские солдаты могут предпринять попытки для прорыва в город, а также не исключил прорывов из Артемовска в Часов Яр. Последние новости об отступлении ВСУ из Артемовска — в материале NEWS.ru.

По данным французского издания AFP со ссылкой на украинского военнослужащего, ВСУ в Артемовске почти окружены и город скоро падет, поэтому подразделения, по сути, бегут — постепенно отступают на запасные позиции маленькими группами. Эта информация, правда, расходится с официальной позицией Киева. Накануне украинские власти дважды заявили, что Артемовск сдавать не собираются.

Издание RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на австрийского полковника Маркуса Райснера сообщило, что украинская армия начала покидать Артемовск еще две недели назад. По его словам, сначала ВСУ эвакуировали военную технику, а сейчас начали вывоз пехотных частей. Газета El Pais также сообщила, что ВСУ понесли большие потери в Артемовске. В материале отмечается, что связь в городе дорогая и ограниченная, так что на получение ответа от войск уходит несколько дней.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое, и он не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли этот город под контроль сил РФ и когда это может случиться. При этом на Украине не готовы мириться с поражением в Артемовске. О последствиях сдачи города рассказал юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его мнению, города в ДНР, которые находятся вблизи Артемовска, могут принять на себя весь удар, если украинские части уйдут из этого населенного пункта. Он считает, что «весь ад» должен остаться в Артемовске.

Фото: МО Украины

Несмотря на данные о постепенном отступлении ВСУ из Артемовска, военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики в темное время суток стягивают подкрепления и дополнительные средства в район Купянска. По его словам, речь в основном идет об артиллерийских системах западного образца, а движение колонн фиксировалось в направлении населенного пункта Сватово.

Марочко добавил, что в районе населенного пункта Часов Яр взорвался реактивный снаряд для БМ-21 «Град», в результате погибли два бойца ВСУ, еще восемь получили ранения. По его словам, во время боевой стрельбы один из снарядов застрял и сдетонировал, вызвав цепную реакцию.

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram-канале заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сообщил, что украинские военные формируют соединения вокруг Артемовска. Эту информацию подтвердил журналист ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, около 40% Артемовска находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил о создании группировок в Славянске, Северске, Часовом Яре и Константиновке. Он считает, что новые подразделения ВСУ призваны блокировать бойцов ЧВК «Вагнер».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что взятие Артемовска российскими войсками задерживается в связи с перегруппировкой украинских сил и переброской дополнительного резерва ВСУ. Тем не менее он выразил уверенность, что со дня на день город перейдет под контроль ВС РФ.

Наши войска перерезали последнюю дорогу снабжения на Артемовск, но ВСУ в свою очередь провели перегруппировку и ввели дополнительные резервы, что немного задержало наше наступление. Но наши силы ежедневно продолжают окружение гарнизона. Поэтому со дня на день Артемовск в любом случае падет, — заявил Матвийчук.

Утром 7 марта Марочко сообщил, что ВСУ предприняли попытку предотвратить полное окружение Артемовска. По его словам, с этой целью началась переброска относительно боеспособных подразделений в западную часть города. В результате были усилены позиции на путях снабжения, а из Часова Яра усилилась работа артиллерии.