ВСУ атаковали вокзал в Курске: новости СВО на утро 20 августа

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Пять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительной информации, он врезался в крышу здания вокзала, после чего на ней возник пожар.

Telegram-канал «112» сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве. По данным канала, в аэропортах Домодедово и Внуково был объявлен план «Ковер». Все прибывающие самолеты перенаправили в Шереметьево.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 20 августа, вражеский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу. По его словам, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны. Градоначальник поблагодарил российских военных за проделанную работу.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник был зафиксирован над территорией Ступинского района Московской области. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, беспилотник рухнул в безлюдном месте. В результате атаки украинской армии пострадавших и разрушений нет.

ВСУ продолжают оказывать сопротивление российской армии исключительно благодаря поддержке со стороны США и их союзников, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он подчеркнул, что эта зависимость сыграет злую шутку с Украиной, которая без внешних дотаций просто прекратит существование. Джонсон также напомнил, что арсеналы западных армий опустели на фоне поставок вооружения и техники на Украину.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео удара дрона ВС РФ по БМП с солдатами ВСУ около Работино. По данным канала, бронемашина перевозила раненых украинских бойцов. Минобороны России \ту информацию не комментировало.

Украинские энергообъекты в этом году более защищены по сравнению с 2022 годом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В то же время он отметил, что физическая защита всех объектов невозможна.

Украинские самолеты терпят поражение сразу после взлета с аэродрома, рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, судна обстреливаются как с земли, так и с воздуха. Он отметил, что украинские самолеты подвергаются атаке «ежеминутно». Во время выполнения заданий пилотов ВСУ преследуют от пяти до девяти воздушных судов разного типа, пожаловался Олещук.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский в самолете

Вооруженные силы Украины совершают не менее десяти попыток в сутки атаковать Запорожскую атомную электростанцию, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, украинская армия наносит удары с помощью беспилотников.

Американские истребители F-16 не будут «серебряной пулей» для Украины, так как украинским военным потребуются годы обучения для извлечения максимальных возможностей этих самолетов. Эксперты подчеркнули, что, несмотря на помощь со стороны Запада, включая поставки танков и артиллерии, украинские вооруженные силы не смогли преодолеть российские оборонительные линии в зоне специальной военной операции.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения крымским десантом скопления боевиков Вооруженных сил Украины. Атака произошла в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Бойцы Воздушно-десантных войск России с помощью беспилотника с тепловизором вычислили местоположение украинских солдат. После чего разведданные были переданы и нанесен удар.

Возможные поставки Вооруженным силам Украины истребителей Gripen должны быть согласованы с другими странами, кроме Швеции, в том числе с США, которые занимались передачей деталей для производства этого типа самолета, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Сибига.

Поставляемое Вооруженным силам Украины оружие бесследно пропало, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он призвал американцев обратить внимание на это и разобраться в ситуации с отправкой Киеву вооружения.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отверг заявления о провале контрнаступления ВСУ. Также он призвал аналитиков к более взвешенным прогнозам. Глава украинского МИД добавил, что имследует быть более осмотрительными в своих прогнозах и долгосрочных оценках.

Вооруженные силы Украины атаковали Киевский район Донецка, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Обстрел был совершен с помощью двух кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.

Читайте также:



Чернигов попал под разрушительный обстрел: новости СВО на вечер 19 августа