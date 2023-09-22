ВСУ атаковали Севастополь тактикой ВС РФ: что пишут военкоры 22 сентября

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Удар ВСУ по Севастополю, обстановка и жизнь в Донецке, проблемы ВС РФ в ходе СВО, тактика украинской армии — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«На что Владимир Зеленский надеется? Еще год назад считалось, что затягивание войны неизбежно приведет Россию к падению. Санкции ударят по экономике, война истощит запасы, непонятные сроки ее окончания снизят уровень мотивированности общества, проблемы в армии, тиражируемые всеми способами, вызовут недовольство — все это должно было спровоцировать такие последствия, которые Россия не смогла бы переварить. Что Зеленский? Это марионетка, которая заботится только о своем сохранении во власти — прежде всего его идейные вдохновители рассчитывали на эти последствия. Но не случилось», — написал он.

Замначальника управления Росгвардии по ДНР отметил, что у России были некоторые проблемы в ходе СВО.

«По моему мнению, кризис остался за спиной. Ситуация, хоть и не стремительно, но выравнивается. И это понимают на Западе. Помните, я цитировал одного автора? Бодрят победы, а война быстро утомляет. Мне лично понятно, что мы восстановили дыхание и вошли в режим, когда сбить нас с курса стало практически невозможно. Могут еще быть некоторые попытки, но, очевидно, что это понимание пришло не только мне одному, но и всем „заинтересованным лицам“. Так стоит ли продолжать вливать деньги в бесперспективное дело? В ближайшее время мы это увидим», — добавил он.

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«Ребят, прибыл в Донбасс. Не был с августа, первые впечатления. Дорога от Успенки расширяется, строят большое шоссе, видимо четырехрядку. В городе пробки, полно людей и машин, Донецк реально оживает, несмотря на обстрелы. Сегодня тихо. И ночью было тихо, лишь в пять утра от нас уходили РСЗО. Проехал, увидел — от обстрелов разрушен основной корпус Университета Барановского на Щорса, я там со студентами как-то встречался вместе с Бату Хасиковым (теперь глава Калмыкии)», — написал он.

Сладков обратил внимание, что украинские артиллеристы попали в реанимационный блок больницы Вишневского на Панфилова.

«Реанимацию с верхнего этажа спустили на первый. Опять попали. Что за цели такие выбирает ВСУ. Встретил в одном заведении знакомую сотрудницу. Как, говорю, дела? Она: „Держимся“. Это чисто донецкий ответ, не „терпим“, а именно „держимся“. Все будет, как нам надо, вы ж видите, и, как говорится, „на внешнем рейде“ и на фронтах идет некое выравнивание. Помните выражение ковидного периода „вышли на плато“? Скоро, чую, будет, как в песне Высоцкого», — добавил военкор.

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«Противник ударил по штабу Черноморского флота. Почему? Тут может быть много тезисов. Начиная с того, что Киеву в отсутствие успехов на фронте надо демонстрировать какую-то перемогу. И заканчивая тем, что противника подначил вездесущий Запад. Но главная причина одна — потому что может. У них нет ни тормозов, ни красных линий, ни моральных терзаний по поводу случайных жертв. Есть ракеты и есть цели, которые разведываются в том числе в результате комбинированных ударов. В ходе этих налетов разведка НАТО фиксирует алгоритм реакции российской стороны, точки наших систем ПВО и береговой обороны, выявляя цели для будущих ударов. Мы делали так же, противник учится и на нашем опыте», — написал военкор.

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«Перед ударом по Севастополю ракетами Storm Shadow/SCALP вблизи Крыма курсировали американские разведчики: БПЛА Global Hawk и самолет ДРЛО E-3A Sentry. Дальний бесплилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения сменил американский противолодочный самолет Boeing P-8S Poseidon. После их работы Су-24 ВВСУ нанесли ракетные удары. Мало кто сомневается, что все удары натовскими ракетами обеспечиваются целеуказанием и полной разведывательно-технической поддержкой со стороны НАТО», — сообщил источник.

«Рыбарь» опубликовал подробности сегодняшней атаки ВСУ на Крым

«Пару часов назад украинские формирования вновь попытались ударить по военным объектам в Крыму. Сначала в районе 10:20 из Одесской области была выпущена противокорабельная ракета „Нептун“, которую сбили подразделения 31-й дивизии ВВС и ПВО над Бельбеком. Затем расчет ПЗРК на аэродроме „Кача“ подбил БЛА неустановленного типа. А буквально через 10 минут из ЗРК С-300 был уничтожен БПЛА Tekever AR3, прилетевший из Херсонской области, у мыса Тарханкут», — отметил источник.

«Рыбарь» сообщил, что спустя два часа атака украинской армии возобновилась. «Четыре бомбардировщика Су-24М осуществили пуск не менее семи крылатых ракет Storm Shadow. Две из них были сбиты над Стерегущим, а еще несколько — на подлете к Севастополю. Как минимум один Storm Shadow прилетел в штаб Черноморского флота», — добавили авторы канала.

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