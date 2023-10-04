ВСУ атаковали Крым ракетой «Нептун»: новости СВО на утро 4 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: President.gov.ua

Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили около Крыма. В Минобороны РФ уточнили, что попытку атаки ВСУ по полуострову пресекли около 20:30 3 октября. Также в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

В результате обстрелов со стороны ВСУ жилых районов ДНР было повреждено 13 домов и два объекта энергетики, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, мужчина 65 лет получил ранения средней степени тяжести при обстреле города Ясиноватой, также пострадал житель поселка Владимировка. В общей сложности ВСУ произвели 29 обстрелов, выпустили 96 боеприпасов, добавил он. Противник применил реактивную артиллерию калибра 122 мм.

Противодействие Москве в конфликте с Киевом позволяет предотвратить более масштабную эскалацию с участием американских военных, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Под противодействием политик подразумевал помощь Украине.

Оставшихся у США средств для Украины хватит приблизительно на пару месяцев, также рассказал Джон Кирби во время брифинга. Так он ответил на вопрос журналистов о сроках помощи Киеву, если на эти цели не будет выделено новых денег. При этом он добавил, что сроки зависят от ситуации в зоне специальной военной операции, объема предоставляемых пакетов помощи и того, что необходимо Вооруженным силам Украины. По словам Кирби, Белый дом все еще добивается получения финансирования от конгресса.

Фото: defense.gov

Пентагон располагает еще «несколькими миллиардами долларов» на помощь Украине, поэтому предоставление оружия Киеву пока продолжится прежними темпами, сообщил Кирби. Новые пакеты помощи будут направляться примерно каждые две недели. Он также подчеркнул, что для оказания помощи Украине со стороны Вашингтона требуется поддержка Конгресса США.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России, силами ПВО были уничтожены два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, снаряды и беспилотник были перехвачены вечером 3 октября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вечером 3 октября над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал, уточнил он. Гладков добавил, что при падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы.

Части сбитого беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, обошлось без пострадавших. Глава Севастополя добавил, что по прибытии на место специалисты примут решение о перемещении взрывоопасных предметов. Развожаев подчеркнул, что все силы и службы по-прежнему остаются в боевой готовности. Он призвал граждан доверять информации только из официальных источников.

Президент США Джо Байден заявил о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Его слова прозвучали в ходе обсуждения с союзниками и партнерами сохраняющихся усилий по оказанию помощи Киеву. Участники беседы обсуждали «усилия по обеспечению Украины оружием и боеприпасами», а также по укреплению ПВО страны для защиты объектов инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины 31 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Всего по региону были выпущены 104 боеприпаса.

Над Белгородом и Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны, сбиты воздушные цели ночью 4 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению США, у Украины остается около шести — восьми недель на проведение контрнаступления, рассказал Кирби. По его словам, такие условия диктует Киеву погода.

Президент США Джо Байден с самого начала украинского кризиса старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой. Эта установка является одной из его «путеводных звезд», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в Университете Райса в Хьюстоне, его выступление транслировал Госдеп. Другой такой звездой Байдена он назвал поддержку Киева.

Утром 4 октября российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

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