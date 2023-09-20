ВСУ атаковали Крым необычным способом: что пишут военкоры 20 сентября

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Tornado GR4 RAF несет под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow

Итоги визита Владимира Зеленского в США, новое вооружение для ВСУ от Запада, необычная атака Киева на Крым, реакция Польши на ситуацию в зоне СВО — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Ходаковский не исключил заход польской армии на территорию Украины

«Шутят, что синоптики никогда не ошибаются с погодой — они ошибаются с местом и временем. Военные „синоптики“ тоже в той или иной степени этому подвержены. Почти в самом начале СВО я прогнозировал, что активность поляков закончится их заходом на западные территории Украины с „благородной миссией“ спасти от русских то, что еще можно спасти. События начали развиваться по собственному сценарию, и раздел Украины отложился. Зашли бы они в случае нашего масштабного успеха или нет — этого, конечно, утверждать никто не может, но мы же любим поиграть в конспирологию?» — пишет он.

Замначальника управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский обратил внимание, что в настоящее время польская армия подтягивает свои подразделения к границе с Украиной.

«Но вот мы имеем, с одной стороны, малый успех Украины в наступлении при высокой степени истощения, а с другой стороны, имеем надежду, что контрактники, которые прибывают ежедневно по указанным адресам, но не попадают на передовую, техника и вооружение, которые каждый день сходят с конвейеров, но не попадают на передовую, лидер Северной Кореи, который был в гостях, не заезжая на передовую (шутка), и который мог обещать нам боеприпасы, например, — все это не зря и не просто так. Где-то же и при каких-то же обстоятельствах это должно будет примениться? И да, снова поляки подтягивают войска к границе, а на сессии ООН Владимир Зеленский и Анджей Дуда выступили со взаимными обвинениями», — добавил Ходаковский.

«Рыбарь» рассказал о новой тактике ВСУ при атаке на Крым

«Несколько часов назад украинские формирования нанесли очередной ракетный удар по Крыму. С аэродрома Староконстантинов вылетели 11 бомбардировщиков Су-24М, из которых пять — носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Долетев до границы Одесской и Николаевской областей, группы самолетов разделились: девять остались примерно в том же районе, а пара пошла на юг к Очакову. В районе 12 часов по Крыму было выпущено восемь Storm Shadow», — пишет источник.

Сообщается, что два украинских Су-24М, пройдя на низкой высоте около 40 метров над водой, осуществили пуск из акватории Черного моря.

«А перед этим украинские самолеты выпустили три ракеты-обманки AGM-160 MALD для введения в заблуждение средств ПВО. Расчетами ЗРПК „Панцирь-С1“ 31-й дивизии ВВС и ПВО были сбиты пять крылатых ракет над мысом Тарханкут и аэродромом Бельбек. Три Storm Shadow упали в районе Верхнесадового — целью, вероятно, был бывший военный объект рядом с селом. За несколько часов до атаки из Херсона вылетел разведывательный беспилотник неустановленного типа, который, огибая мыс Тарханкут, занял район патрулирования западнее Качи и наводил авиацию. Он с высокой долей вероятности и был сбит средствами ПВО», — подчеркивает источник.

«Рыбарь» обратил внимание, что эта атака показывает изменение у ВСУ тактики применения крылатых ракет.

«Ранее такие массированные налеты проводились ночью или рано утром, но не днем. А пролет бомбардировщиков на крайне низкой высоте — это то, что отрабатывали украинские экипажи на протяжении многих месяцев, пытаясь использовать бреши в средствах обнаружения ПВО», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Евгений Поддубный объяснил, какое вооружение ВСУ скоро получат от Запада

«Накануне ряд западных стран объявили о поставке новых партий вооружения киевскому режиму. Судя по номенклатуре, преобладает гусеничная техника, системы разминирования, инженерные машины и дроны различного класса. В частности, Германия поставит Украине 50 надводных БПЛА, а также около 500 реактивных (кассетных) снарядов AT2 SCATMIN. Норвегия среди прочего отправит 50 гусеничных грузовиков NM199. Чехия при посредничестве Дании и Нидерландов передает системы ПВО и РЭБ», — написал военкор.

Андрей Медведев подвел итоги визита Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН

«Поляк назвал Украину утопленником. Американцы выкатили расследование, что это ВСУ били ракетой по мирным жителям в Константиновке. А еще американцы попросили отчитаться за деньги и материальную помощь. Президент Бразилии просто отказался встречаться и уехал от греха. Видно, чтобы вирус украинства не подхватить. Но это не так уж важно. А вот поведение американцев и поляков, видимо, означает то, что Зеленскому, по сути, говорят: „Ты что возомнил о себе? Великий политик, что ли, стал? Ты не забыл, что от героя до военного преступника всего один шаг? Вот Саддам Хусейн был героем, пока с Ираном хорошо воевал. А как надоел — стал преступником“», — пишет журналист.

Медведев отметил, что «информационный фон визита президента Украины в США уж больно специфический».

«От Зеленского хотят результат. Явный результат. Так что поедет он домой собирать снова под присмотром польской шляхты людей по улицам городов и гнать в новый „наступ“. Короче, для нас наезд на Зеленского не означает ничего хорошего. Как раз скорее наоборот. Это старт зимней военной кампании. На фоне заявления Милли, что ВСУ такие прекрасные и способны воевать и зимой тоже, тут вряд ли есть варианты», — добавил он.

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