https://static.news.ru/photo/0a044744-5b6f-11ea-8162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы с 1 марта могут выезжать на территорию России только по загранпаспорту. Решение об отмене безвизового режима Киев принял ещё в декабре прошлого года.

Причиной отмены украинские власти назвали «существующую угрозу национальной безопасности в условиях вооружённой агрессии против Украины». Премьер-министр Алексей Гончарук тогда заверил, что новые правила сократят время прохождения погранконтроля. Также власти мотивировали их тем, что загранпаспорта якобы не дадут сбежать за границу алиментщикам, нарушителям закона, пишет ТАСС.

Украинский МИД считает, что отмена безвизового режима позволить уменьшить количество незаконно вывезенных детей, так как на свидетельстве о рождении нет фото ребёнка. Использование загранпаспорта украинцам потребуется только при выезде из страны. Вернуться они смогут не только по внутреннему или загранпаспорту, но и при предъявлении дипломатического или служебного паспорта, удостоверения моряка либо члена экипажа.

В России с 1 марта сохраняется действие внутренних паспортов граждан Украины. Они по-прежнему смогут въезжать в Россию по своим внутренним паспортам и оформлять по ним все необходимые документы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МинВОТ также напоминает, что пересечение госграницы через неконтролируемые Киевом пункты пропуска на «временно оккупированной территории» (таковой украинские власти считают Крым и самопровозглашённые республики Донбасса) является преступлением.